Yalı Çapkını'nında olay sahne! Ferit'ten Seyran'a boşanalım teklifi

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dün akşam 23. bölümüyle ekrana geldi. Her bölümü heyecan dolu olan dizinin final bölümü yine gündeme bomba gibi düştü. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye; Seyran'ın kendisine güvenemeyeceğini duyan Ferit'in boşanmak istemesi damga vurdu.

FERİT, SEYRAN'I DUYDU

Ferit'e olan sevgisinin yetmediğini ablası Suna'ya anlatan Seyran, ona güvenemediğini ve yaşadıklarını unutamayacağını söyledi. Ferit'e güvenemeyeceğini, buna bir çözüm aradığını da dile getiren Seyran, iki gün iyi olduklarını ancak kavga ettiklerinde içlerindeki öfkeyi kustuklarını açıkladı.

"BOŞANALIM SEYRAN"

Seyran, "Kendini bir benim yerime koysana abla. Sen hiçbir zaman güvenemeyeceğin biriyle bir ömür geçirmek ister miydin?" dedikten sonra içeri giren Ferit, "Geçirme o zaman Seyran. Ben onun gözünde bencil, pislik biriyim. Madem bir ömür güvenemeyeceksin bana, neden uğraşıyorum o zaman?" diyerek girdi.

Bunu sonra konuşmak isteyen Seyran'a izin vermeyen Ferit, "Madem geçirme Seyran, boşanalım o zaman. Bitsin, gitsin" ifadelerini kullandı ve o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

'SEYFER ESAS ŞİMDİ BAŞLIYOR'

Ferit'in Seyran'a "Boşanalım" demesine sosyal medyadan yorum yağdı. Dizi takipçileri; 'Ferit'in özür dilerim derken bitirelim demesi şok', 'Seyran sonuna kadar haklı', 'Ferit'e bu sefer üzüldüm gerçekten çabalıyordu', 'Bu bir veda değil, başlangıç', 'SeyFer esas şimdi başlıyor' gibi yorumlar yaptılar.



