Yalı Çapkını'nında Seyran'dan Gülben Ergen'e gülümseten gönderme! ''Unutma ki sana hiçbir şey olmaz''

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son bölümüyle büyük yankı uyandıran dizide Seyran'ın sahneleri sosyal medyanın gündeminde oturdu. Seyran önce Pelo'yu saçından tutup evden kovdu sonra da Ferit'i elinde sopayla kovaladı. Dizinin son bölümünde; Gülben Ergen’in fenomen sözü, “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz” sözlerine de yer verildi...

Yalı Çapkını 20. bölümde Ferit ve Seyran'ın arasında geçen diyalog dikkat çekti. Seyran’ın saldırıya uğrayan eşi Ferit’e, “Unutma ki sana hiçbir şey olmaz” demesi, akıllara Gülben Ergen’i getirdi.

Ergen de o sahneyi twitter hesabı üzerinden paylaşarak gülümsetti. Ergen; gönderiyi “Unutmayın ki 2023” diye yazarak yayınladı. İşte o paylaşım;

SENARYO APAR TOPAR DEĞİŞMİŞTİ

Yalı Çapkını dizisinin son bölümlerinde Pelin karakterine ağırlık verilmesi tepki çekince senaryo apar topar değiştirilmişti. Dizinin yeni bölümünde ise Seyran resmen çıldır ve artık harekete geçti.

Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Seyran Pelin’i metres olmakla suçlayıp saçından tuttu ve yalıdan gönderdi. Kendisini durdurmaya çalışan Ferit'i ise elinde bir sopayla kovaladı. Bu sahnelere sosyal medyada yorum yağdı...

