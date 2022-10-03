Yalı Çapkını oyuncuları kimler, konusu nedir? Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte oyuncuları ve isimleri

Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında ünlü isimler yer alıyor. Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını oyuncuları arasında yer alan Afra Saraçoğlu Seyran karakterine, Mert Ramazan Demir Ferit karakterine, Çetin Tekindor Halis Ağa karakterine hayat veriyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yalı Çapkını oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

Seyran - Afra Saraçoğlu

Ferit - Mert Ramazan Demir

Halis Ağa - Çetin Tekindor

Hattuç - Şerif Sezer

İfakat - Gülçin Santırcıoğlu

Orhan - Emre Altuğ

Gülgün - Gözde Kansu

Abidin - Ersin Arıcı

Suna- Beril Pozam

YALI ÇAPKINI DİZİSİ KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.



