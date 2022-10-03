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Yalı Çapkını oyuncuları kimler, konusu nedir? Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte oyuncuları ve isimleri

03.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yalı Çapkını dizisi her hafta yeni bölümleri ile Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümleri cuma akşamları ekrana geliyor. Bu akşam ise dizinin tekrarı yayınlanacak. Peki,Yalı Çapkını oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte dizinin oyuncuları ve isimleri

Yalı Çapkını oyuncuları kimler, konusu nedir? Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte oyuncuları ve isimleri

Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında ünlü isimler yer alıyor. Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını oyuncuları arasında yer alan Afra Saraçoğlu Seyran karakterine, Mert Ramazan Demir Ferit karakterine, Çetin Tekindor Halis Ağa karakterine hayat veriyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Yalı Çapkını oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.
Seyran - Afra Saraçoğlu
Ferit - Mert Ramazan Demir
Halis Ağa - Çetin Tekindor
Hattuç - Şerif Sezer
İfakat - Gülçin Santırcıoğlu
Orhan - Emre Altuğ
Gülgün - Gözde Kansu
Abidin - Ersin Arıcı
Suna- Beril Pozam

YALI ÇAPKINI DİZİSİ KONUSU
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

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