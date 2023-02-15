Yalı Çapkını şarkısı ile hafızalara kazınmıştı! Suavi deprem bölgesi Hatay'dan seslendi! "Büyük kayıplar var"

10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay ve birçok ili etkileyen depremin ardından Suavi Hatay’a gitti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Büyük kayıplar var, ancak insanların yarasının bir an önce sarılması lazım." dedi.

Ünlü isim yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Burada durum giderek çok daha belirgin hale geldi. Büyük kayıplar var, ancak insanların yarasının bir an önce sarılması lazım. Tam bu noktada ciddi bir alan yaratmıştık. Biz burayı Ümit arkadaşımla beraber Beylikdüzü Belediyesi himayesinde ve diğer belediyelerin de katkısıyla, insanı merkeze alarak büyük bir yerleşim alanı yaratmaya çalışıyoruz.

Buraya çadır kent, mutfak, seyyar tuvaletler kurulacak. Burada insanları güvenli, karınlarını doyurabileceği, hem de ilerleyen günlerde yerleşimi sağladıktan sonra rehabilitasyona katkı sağlayacak bir alan yapacağız. Destek veren herkese çok teşekkürler” dedi.



