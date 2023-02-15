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Yalı Çapkını şarkısı ile hafızalara kazınmıştı! Suavi deprem bölgesi Hatay'dan seslendi! "Büyük kayıplar var"

15.02.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgeye giden isimler arasında Suavi de yer aldı. Yalı Çapkını, Hasret Köprüsü, Gittin Gideli, Tükenme şarkıları ile hafızalara kazınan Suavi de ilk günden beri Hatay’da depremzedelere destek oluyor. Ünlü isim sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yaptı.

Yalı Çapkını şarkısı ile hafızalara kazınmıştı! Suavi deprem bölgesi Hatay'dan seslendi! "Büyük kayıplar var"

10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay ve birçok ili etkileyen depremin ardından Suavi Hatay’a gitti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Büyük kayıplar var, ancak insanların yarasının bir an önce sarılması lazım." dedi.

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Ünlü isim yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Burada durum giderek çok daha belirgin hale geldi. Büyük kayıplar var, ancak insanların yarasının bir an önce sarılması lazım. Tam bu noktada ciddi bir alan yaratmıştık. Biz burayı Ümit arkadaşımla beraber Beylikdüzü Belediyesi himayesinde ve diğer belediyelerin de katkısıyla, insanı merkeze alarak büyük bir yerleşim alanı yaratmaya çalışıyoruz.

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Buraya çadır kent, mutfak, seyyar tuvaletler kurulacak. Burada insanları güvenli, karınlarını doyurabileceği, hem de ilerleyen günlerde yerleşimi sağladıktan sonra rehabilitasyona katkı sağlayacak bir alan yapacağız. Destek veren herkese çok teşekkürler” dedi.

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