Yalı Çapkını Seyran kimdir, kaç yaşında? Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi de ünlü bir oyuncu

Afra Saraçoğlu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Star TV’de ekrana gelen Yalı Çapkını oyuncuları arasında yer alan Saraçoğlu, Kazım ve Esme'nin küçük kızı olan Seyran’ı canlandırıyor. Güzel oyuncu, 2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

1997 Balıkesir Edremit doğumlu Afra Saraçoğlu, Selânik ve Girit kökenli bir aileden geliyor. Ortaöğretime kadar Antalya'da eğitim aldı. Lisans eğitimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde aldı.

Eğitimine devam ettiği dönem 2016'da, 'İkinci Şans' filmi ile oyunculuğa başladı. Kötü Çocuk isimli sinema filminde Tolga Sarıtaş ile başrolde yer aldı. Asıl ününü, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde oynadığı Ece Çamkıran rolüyle edindi.

İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından kadrosunda Mehmet Aslantuğ’un olduğu, 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020’de Öğretmen dizisinde yer aldı.

2021’de Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam’da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı.

Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece oyununda yer aldı.

2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.

