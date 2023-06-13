Yalı Çapkını sezon finali partisinde samimi anlar! Emre Altuğ söyledi Gözde Kansu kendinden geçti

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam gibi isimlerin başrolde yer aldığı Yalı Çapkını sezon finali yaptı. Dizinin oyuncuları sezon finali partisinde kurtlarını döktü.

Sevilen dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ'un ve Gülgün karakterini canlandıran Gözde Kansu'nun beraber olduğu iddia edilmişti. "Yok, sevgili değiliz. Emre çok sevdiğim bir arkadaşım" diyen Gözde Kansu'nun partide arkadaşıyla samimi dansı dikkat çekti.

Emre Altuğ'un şarkılar söylediği gecede Gözde Kansu kendinden geçti. O anlar sosyal medyaya da düşünce "Enerjileri çok iyi", "Sevgili gibiler", "Güzel dostluk" yorumları yapıldı.



