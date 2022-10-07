Yalı Çapkını Sultan ile Ferit sevgili mi? Ferit’in çocuğu mu var? Diziyi izleyenler bunu merak ediyor…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sezona bomba gibi başlayan yapımlardan biri oldu. Hikayesi yazar Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizide bir detay dikkat çekti. Ortaya atıllan iddaya göre dizide yer alan Sultan'ın çocuğunun babasının Ferit olduğu düşüncesi gündem oldu.

YALI ÇAPKINI SULTAN İLE FERİT SEVGİLİ Mİ?

Yalı Çapkını karakterlerinden Sultan'ın tuhaf haraketleri dikkat çekiyor. Dizide Sultan'ın, Ferit'in odasına giderek uyuması ve Ferit'e karşı tutumuyla aralarında bir ilişki olduğu düşünülüyor.

YALI ÇAPKINI FERİT'İN ÇOCUĞU MU VAR?

Yalı Çapkını ilk 2 bölümü ile ekranlara geldi. Geçtiğimiz gün 3. bölüm fragmanı yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde fragmanda yer alan bir detay seyircilerin dikkatini çekti. Dizide Sultan, Ferit'in eşi Seyran'a "Oğlumdan uzak dur, yeter bana." dedi. Frgamanda yer alan çocuğun Ferit'in oğlu olduğu düşünülüyor. Önümüzdeki bölümlerde netleşecek olan bu durum şimdiden gündemde konuşulmaya başladı.

