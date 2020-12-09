Yalnız kalan dul su samurları çiftleşti! İnternet sayesinde aşkı buldular

Hayat arkadaşlarını kaybettikten sonra yalnızlıkla boğuşan Harris ve Pumpkin adlı su samurları, bir çöpçatanlık uygulaması sayesinde 'tanışıp' bir araya geldi.

Yalnız Harris, uygulama sayesinde Yorkshire şehrindeki Deniz Yaşamı Scarborough Barınağı'nda bulunan ve hayat arkadaşını kaybettikten sonran Harris gibi yalnızlıktan mustarip 'Pumpkin' (Balkabağı) adlı su samuruyla tanıştı.

NOEL ZAMANINDA AŞKI BULDU

Şu an yeni tanışan çift için her şey gayet güzel gidiyor ve en son ilişkilerini bir adım ileri götürerek aynı yerde yaşamaya başladılar.

Harris'in bir eş bulduğuna dair müjdeyi veren açıklamada, "Noel zamanında Deniz Yaşamı Scarborough su samuru aşkı buldu" açıklamasını yaptı.

NASIL DENK GELDİLER?

Eric adlı hayat arkadaşını kaybeden Pumpkin'in bakıcısı, su samurlar için yapılandırılan çöpçatanlık uygulamasında, birkaç kötü eşleşmenin ardından Harris'in profiline denk geldi ve onun 'dikkat çekici bir su samuru' olduğuna karar verdi.

Açıklamada, "Erkeğin dişinin bölgesine götürülmesi daha iyi, böylece erkek ilk buluşmada kendini daha kolay bir şekilde dişiye boyun eğecek" ifadelerine yer verildi.