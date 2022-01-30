Yalnız Kurt dizisinde Nedim Şener detayı!

Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi yapımlarda imzası olan Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt ilk bölüm ekrana geldi. ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'ta bir detay seyircilerin gözünden kaçmadı. Yalnız Kurt oyuncu kadrosu arasında Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay gibi isimler bulunuyor.

Bölüm sonu jenerik akışında gazeteci ve yazar Nedim Şener'in de ismi geçti. Buna göre Nedim Şener, dizinin gündem danışmanlığını üstlendi.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU

Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. 1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edilecek olan dizide; 15 Temmuz darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak.

