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Yalnız Kurt'ın Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Denizyaran Milyoner özel bölümde yer alacak!

18.12.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnız Kurt dizisinde Altay rolüne hayat veren Hasan Denizyaran, dizideki partneri Jessica May ile 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında yer alacak. Bununla birlikte, Hasan Denizyaran hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Yalnız Kurt'ın Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Yalnız Kurt'ın Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Denizyaran Milyoner özel bölümde yer alacak!

Yalnız Kurt'ın Altay'ı Hasan Denizyaran hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Hasan Denizyaran 18 Aralık akşamı yayınlanan Milyoner özel bölümünde yer alıyor. Peki Yalnız Kurt'ın Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

24 Temmuz 1993İzmir doğumlu Hasan Denizyaran 29 yaşındadır.

Yalnız Kurt'ın Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Denizyaran Milyoner özel bölümde yer alacak!

İstanbul Aydın Üniversitesinde Drama ve Oyunculuk eğitimi aldı.

Yalnız Kurt'ın Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Denizyaran Milyoner özel bölümde yer alacak!

Sungurlar, Hayat Sevince Güzel, Elif, Afili Aşk, İşte Bu Benim Masalım 4N1K, Demir Kadın: Neslican, Kim Daha Mutlu? gibi projelerde yer aldı.

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