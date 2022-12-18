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Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May kimdir? Jessica May Milyoner özel bölümünde yer alacak!

18.12.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnız Kurt dizisinde Meryem rolüne hayat veren oyuncu Jessica May, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında yer alacak. Bununla birlikte, Jessica May hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May kimdir? İşte detaylar...

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May kimdir? Jessica May Milyoner özel bölümünde yer alacak!

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May, dizideki partneri Hasan Denizyaran ile 18 Aralık akşamında Milyoner programının özel bölümünde yer alacak. Jessica May Brezilyalı oyuncu ve modeldir. Maria ile Mustara dizisinde Maria rolünü oynadı. Peki Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May kimdir? İşte detaylar...

YALNIZ KURT'UN MERYEM'İ JESSİCA MAY KİMDİR?

5 Aralık 1993 Paranacity, Brezilya doğumlu Jessica May 29 yaşındadır. İlk olarak Yeni Gelin adlı dizide başrol oyuncu olarak oyunculuk kariyerine adım attı.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May kimdir? Jessica May Milyoner özel bölümünde yer alacak!

30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya’da hayatını birleştirdi.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May kimdir? Jessica May Milyoner özel bölümünde yer alacak!

Yeni Gelin, Maria ile Mustafa, Yalnız Kurt dizilerinin yanı sıra Dert Bende, Katakulli gibi sinema filmlerinde de yer aldı.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May kimdir? Jessica May Milyoner özel bölümünde yer alacak!

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