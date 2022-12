Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May kimdir? Jessica May Milyoner özel bölümünde yer alacak!

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May, dizideki partneri Hasan Denizyaran ile 18 Aralık akşamında Milyoner programının özel bölümünde yer alacak. Jessica May Brezilyalı oyuncu ve modeldir. Maria ile Mustara dizisinde Maria rolünü oynadı. Peki Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May kimdir? İşte detaylar...

YALNIZ KURT'UN MERYEM'İ JESSİCA MAY KİMDİR?

5 Aralık 1993 Paranacity, Brezilya doğumlu Jessica May 29 yaşındadır. İlk olarak Yeni Gelin adlı dizide başrol oyuncu olarak oyunculuk kariyerine adım attı.

30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya’da hayatını birleştirdi.

Yeni Gelin, Maria ile Mustafa, Yalnız Kurt dizilerinin yanı sıra Dert Bende, Katakulli gibi sinema filmlerinde de yer aldı.