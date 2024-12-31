Yalnızca 30 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik vegan yemekler

Yoğun günlerin kurtarıcısı olan vegan tariflere ihtiyaç duyduğunuzda, pratik önerilerden birini deneyebilirsiniz! Hem sağlıklı hem lezzetli öğünler hazırlamak için uzun saatler harcamanıza gerek yok. Sadece 30 dakikada yapabileceğiniz kadar kolay olan ve tadına doyum olmayan bu vegan tariflerle mutfağı bir sanat alanına dönüştürebilirsiniz.
1. Tofu Fajita
Kolay, keyifli ve hafif acılı bir lezzet arıyorsanız tofuyla hazırlanan bu fajita tarifini mutlaka denemelisiniz.
Malzemeler
- 4 küçük boy tam buğdaylı tortilla
- 200 gram tofu
- 2 yemek kaşığı mısır unu
- 2 yemek kaşığı zeytin yağı
- 2 yeşil biber
- 2 domates
- Yarım kırmızı soğan
- 1 çay kaşığı paprika tozu
- 1 çay kaşığı kimyon
- Taze kişniş
- Tuz, karabiber, acı toz biber
Hazırlanışı
- Önce fırını 180 derecede çalıştırın ve içine bir süre ısınmaları için tortilla ekmeklerini koyun. Bu esnada ekmekleri taco olacak şekilde alüminyum folyoya sararsanız daha kalıplı şekilde kızarmalarını sağlarsınız.
- Tofuyu küp küp doğrayın, unla kaplayın ve az yağlı tavada 3-4 dakika çevirin. Kızardıktan sonra bir tabağa alın.
- Aynı tavaya ince uzun şeritler halinde doğradığınız soğan ve biberleri ekleyip kızarana kadar çevirin. Üzerine domatesi ve baharatları ekleyin.
- Tüm malzemeyi tofuyla birleştirip ekmeklere pay edin. Üzerine taze kişniş serpiştirip servis tabağına alın.
2. Mantarlı Spagetti
Kremsi dokusu ve süper besleyici malzemeleriyle bu makarnayı her gün yemek isteyeceksiniz.
Malzemeler
- Yarım paket tam buğday spagetti veya tagliatalle
- Zeytinyağı
- 1 pırasa
- 200 gram bebek ıspanak
- 400 gram mantar
- 2 sarımsak
- 150 gram tofu
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı
- Öncelikle makarnayı paket önerilerine göre haşlayın ve süzün.
- Bu esnada bir tavada az miktar yağla birlikte bebek ıspanakları çevirin. 2-3 dakika sonra ıspanakları altına havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın ve yağını akıtın.
- Aynı tavaya doğradığınız mantarları ve sarımsakları alın, karamelize olana kadar çevirin. Ardından ince uzun doğradığınız pırasaları da ekleyin.
- Son olarak küp küp doğradığınız tofuyu ekleyin, soya sosu ve baharatlarla birlikte güzelce soteleyin.
- Tüm malzemeleri makarnayla birleştirip servis tabaklarına pay edin.
3. Siyah Fasulyeli Avokado Salatası
Hızlı, doyurucu ve pratik bir salata tarifi arıyorsanız siyah fasulyeli bu öneriye bir şans vermelisiniz.
Malzemeler
- 4 yemek kaşığı limon suyu
- 7 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3-4 jalapeno biber
- 1 diş sarımsak
- Kimyon, tuz, karabiber
- 400 gram siyah fasulye (1 konserve)
- Taze kişniş, maydanoz
- 4 domates
- 1 kırmızı biber
- 1 kırmızı soğan
- 2 avokado
Hazırlanışı
- Öncelikle limon suyu, zeytinyağı, kimyon, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırıp salata sosunu hazırda bekletin.
- Salata için fasulyeleri haşlayıp süzün, soğanları halka halka doğrayın, jalapeno biberleri minik minik doğrayın, kişniş ve maydanozu kıyın.
- Domates, avokado ve biberleri de ufak ufak doğrayın ve tüm malzemeyi bir kapta salata sosuyla birlikte karıştırın.
4. Körili Nohut
Eğer tek bir tencere bol sebzeyle şipşak hazırlanacak bir tarif arıyorsanız, körili nohut tam sizlik.
Malzemeler
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı rende taze zencefil
- 1 yemek kaşığı köri tozu
- 2 çay kaşığı zerdeçal
- 400 gram hindistan cevizi sütü
- 1 küçük karnabahar
- 400 gram haşlanmış nohut
- 1 limon
Hazırlanışı
- İlk önce bir tencerede yağı kızdırın, içine soğanı, sarımsakları ve rende zencefili atıp kokusu çıkana kadar kavurun.
- Üzerine hindistan cevizi sütünü ekleyip karıştırın. 2-3 dakika sonra nohutları ve çiçeklerine ayırdığınız karnabaharları ekleyin.
- Üzerini geçecek kadar su koyup baharatları ilave edin, kapağını kapatıp her şey yumuşayana kadar bekleyin.
- Üzerine limon sıkarak servis tabağına alın.
5. Nohut Burger
Nohutla yapılacak yeni bir şeyler arıyorsanız ve fast food tipi fakat sağlıklı beslenmek istiyorsanız, nohut burger çok hoşunuza gidecek.
Malzemeler
- 400 gram haşlanmış nohut
- 1 çay kaşığı soğan tozu
- 1 çay kaşığı paprika tozu
- Yarım limon suyu
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 hamburger ekmeği (tam tahıllı)
- 2 domates
- Marul
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı
- Öncelikle köfteleri hazırlamak için haşlanmış nohutu, yağı, unu, paprika tozunu, soğan tozunu ve limon suyunu mikserden geçirin.
- Karışımın içinden parçalar koparık hamburger topları yapın.
- Az yağlı tavada veya fırında pişirin.
- Hamburger ekmeklerinin arasına pişen köfteleri yerleştirin, üzerine domates, marul ve dilediğiniz sosları ekleyip servis edin.
6. Burrito Kasesi
Listemizdeki en pratik tarif burrito kasesi olabilir. Çünkü bu renkli tarif için yapmanız gereken tek şey malzemeleri haşlamak, doğramak ve bir kapta birleştirmek!
Malzemeler
- Fırınlanmış vegan tortilla cipsleri
- 1,5 bardak haşlanmış kinoa
- 1,5 bardak haşlanmış fasulye
- 2-3 domates
- 2 yeşil soğan
- 100 gram haşlanmış mısır
- 2 avokado
- 2 yemek kaşığı salsa sos
- 2 yemek kaşığı zeytin yağı
- 1 limon suyu
- Bir miktar marul veya taze kale
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı
- Haşlanacak malzemeleri haşlayın, süzün ve bir kenara alın.
- Bu esnada domatesleri ve avokadoları küp küp, taze soğanları ince ince doğrayın.
- Tüm malzemeyi taze mısır ve baharatlarla birlikte karıştırın, üzerine limon suyu ve zeytinyağı ekleyip servis edin.
7. Pita Pizza
Pizza 7'den 70'e herkesin favorisi. Peki onu evde sağlıklı, az karbonhidratlı ve vegan şekilde yapacağınızı söylesek? İşte aranan tarif!
Malzemeler
- 6 tam buğday pita ekmeği veya tortilla
- 2 büyük domates
- 4 kurutulmuş domates
- 3 yemek kaşığı domates püresi
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- 1,5 çay kaşığı hurma özü veya şekersiz özütler
- 2 diş sarımsak
- 1,5 çay kaşığı kekik
- Taze fesleğen
- Tuz, karabiber
Üzeri için:
- Zeytin
- Tofu
- Biber
- Kabak
- Fesleğen
Hazırlanışı
- Fırını 180 derecede ısıtın.
- Bu esnada küp küp doğradığınız domatesleri, domates püresini, sirkeyi, sarımsağı, şekersiz tatlandırıcıyı, fesleğen ve diğer baharatları karıştırıp sos haline getirin.
- Pita ekmeklerini yayıp içine bu sostan pay edin. Üzerine ince ince doğradığınız zeytin, tofu, kabak gibi malzemeleri ekleyin.
- Fırına verip 15-20 dakika pişirin ve servis tabaklarına alın. Dilerseniz üzerine vegan peynir rendeleyerek 5 dakika daha fırınlayabilirsiniz.
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