Yalnızca 30 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik vegan yemekler

Yoğun günlerin kurtarıcısı olan vegan tariflere ihtiyaç duyduğunuzda, pratik önerilerden birini deneyebilirsiniz! Hem sağlıklı hem lezzetli öğünler hazırlamak için uzun saatler harcamanıza gerek yok. Sadece 30 dakikada yapabileceğiniz kadar kolay olan ve tadına doyum olmayan bu vegan tariflerle mutfağı bir sanat alanına dönüştürebilirsiniz.

1. Tofu Fajita

Kolay, keyifli ve hafif acılı bir lezzet arıyorsanız tofuyla hazırlanan bu fajita tarifini mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

4 küçük boy tam buğdaylı tortilla

200 gram tofu

2 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı zeytin yağı

2 yeşil biber

2 domates

Yarım kırmızı soğan

1 çay kaşığı paprika tozu

1 çay kaşığı kimyon

Taze kişniş

Tuz, karabiber, acı toz biber

Hazırlanışı

Önce fırını 180 derecede çalıştırın ve içine bir süre ısınmaları için tortilla ekmeklerini koyun. Bu esnada ekmekleri taco olacak şekilde alüminyum folyoya sararsanız daha kalıplı şekilde kızarmalarını sağlarsınız.

Tofuyu küp küp doğrayın, unla kaplayın ve az yağlı tavada 3-4 dakika çevirin. Kızardıktan sonra bir tabağa alın.

Aynı tavaya ince uzun şeritler halinde doğradığınız soğan ve biberleri ekleyip kızarana kadar çevirin. Üzerine domatesi ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeyi tofuyla birleştirip ekmeklere pay edin. Üzerine taze kişniş serpiştirip servis tabağına alın.

2. Mantarlı Spagetti

Kremsi dokusu ve süper besleyici malzemeleriyle bu makarnayı her gün yemek isteyeceksiniz.

Malzemeler

Yarım paket tam buğday spagetti veya tagliatalle

Zeytinyağı

1 pırasa

200 gram bebek ıspanak

400 gram mantar

2 sarımsak

150 gram tofu

1 yemek kaşığı soya sosu

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Öncelikle makarnayı paket önerilerine göre haşlayın ve süzün.

Bu esnada bir tavada az miktar yağla birlikte bebek ıspanakları çevirin. 2-3 dakika sonra ıspanakları altına havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın ve yağını akıtın.

Aynı tavaya doğradığınız mantarları ve sarımsakları alın, karamelize olana kadar çevirin. Ardından ince uzun doğradığınız pırasaları da ekleyin.

Son olarak küp küp doğradığınız tofuyu ekleyin, soya sosu ve baharatlarla birlikte güzelce soteleyin.

Tüm malzemeleri makarnayla birleştirip servis tabaklarına pay edin.

3. Siyah Fasulyeli Avokado Salatası

Hızlı, doyurucu ve pratik bir salata tarifi arıyorsanız siyah fasulyeli bu öneriye bir şans vermelisiniz.



Malzemeler

4 yemek kaşığı limon suyu

7 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 jalapeno biber

1 diş sarımsak

Kimyon, tuz, karabiber

400 gram siyah fasulye (1 konserve)

Taze kişniş, maydanoz

4 domates

1 kırmızı biber

1 kırmızı soğan

2 avokado

Hazırlanışı

Öncelikle limon suyu, zeytinyağı, kimyon, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırıp salata sosunu hazırda bekletin.

Salata için fasulyeleri haşlayıp süzün, soğanları halka halka doğrayın, jalapeno biberleri minik minik doğrayın, kişniş ve maydanozu kıyın.

Domates, avokado ve biberleri de ufak ufak doğrayın ve tüm malzemeyi bir kapta salata sosuyla birlikte karıştırın.

4. Körili Nohut

Eğer tek bir tencere bol sebzeyle şipşak hazırlanacak bir tarif arıyorsanız, körili nohut tam sizlik.



Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı rende taze zencefil

1 yemek kaşığı köri tozu

2 çay kaşığı zerdeçal

400 gram hindistan cevizi sütü

1 küçük karnabahar

400 gram haşlanmış nohut

1 limon

Hazırlanışı

İlk önce bir tencerede yağı kızdırın, içine soğanı, sarımsakları ve rende zencefili atıp kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine hindistan cevizi sütünü ekleyip karıştırın. 2-3 dakika sonra nohutları ve çiçeklerine ayırdığınız karnabaharları ekleyin.

Üzerini geçecek kadar su koyup baharatları ilave edin, kapağını kapatıp her şey yumuşayana kadar bekleyin.

Üzerine limon sıkarak servis tabağına alın.

5. Nohut Burger

Nohutla yapılacak yeni bir şeyler arıyorsanız ve fast food tipi fakat sağlıklı beslenmek istiyorsanız, nohut burger çok hoşunuza gidecek.

Malzemeler

400 gram haşlanmış nohut

1 çay kaşığı soğan tozu

1 çay kaşığı paprika tozu

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 hamburger ekmeği (tam tahıllı)

2 domates

Marul

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Öncelikle köfteleri hazırlamak için haşlanmış nohutu, yağı, unu, paprika tozunu, soğan tozunu ve limon suyunu mikserden geçirin.

Karışımın içinden parçalar koparık hamburger topları yapın.

Az yağlı tavada veya fırında pişirin.

Hamburger ekmeklerinin arasına pişen köfteleri yerleştirin, üzerine domates, marul ve dilediğiniz sosları ekleyip servis edin.

6. Burrito Kasesi

Listemizdeki en pratik tarif burrito kasesi olabilir. Çünkü bu renkli tarif için yapmanız gereken tek şey malzemeleri haşlamak, doğramak ve bir kapta birleştirmek!

Malzemeler

Fırınlanmış vegan tortilla cipsleri

1,5 bardak haşlanmış kinoa

1,5 bardak haşlanmış fasulye

2-3 domates

2 yeşil soğan

100 gram haşlanmış mısır

2 avokado

2 yemek kaşığı salsa sos

2 yemek kaşığı zeytin yağı

1 limon suyu

Bir miktar marul veya taze kale

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Haşlanacak malzemeleri haşlayın, süzün ve bir kenara alın.

Bu esnada domatesleri ve avokadoları küp küp, taze soğanları ince ince doğrayın.

Tüm malzemeyi taze mısır ve baharatlarla birlikte karıştırın, üzerine limon suyu ve zeytinyağı ekleyip servis edin.

7. Pita Pizza

Pizza 7'den 70'e herkesin favorisi. Peki onu evde sağlıklı, az karbonhidratlı ve vegan şekilde yapacağınızı söylesek? İşte aranan tarif!

Malzemeler

6 tam buğday pita ekmeği veya tortilla

2 büyük domates

4 kurutulmuş domates

3 yemek kaşığı domates püresi

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1,5 çay kaşığı hurma özü veya şekersiz özütler

2 diş sarımsak

1,5 çay kaşığı kekik

Taze fesleğen

Tuz, karabiber

Üzeri için:

Zeytin

Tofu

Biber

Kabak

Fesleğen

Hazırlanışı