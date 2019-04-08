Yalnızca 4 yaşında ama kazancı dudak uçuklatıyor!

Gabriella, 5 yaşındaki erkek kardeşi Alex ile birlikte 10 milyondan fazla abonesi olan Toys ve Little Gaby kanalının yıldızı. 3 yıl önce, 28 yaşındaki anneleri Sabine tarafından kurulan kanal , 'çocuklar için oyun oynama, çocuklar için zorluklar, çocuk oyuncakları ve diğer etkinliklerle oynama' adı altında videolar hazırlayarak milyonlarca insanı kendine hayran bıraktı.

Bugüne kadarki en popüler videoları ise, geçen yıl ağustos ayında yayınlanan küvette yüzme kıyafetleriyle çektikleri 'Çocuklara Yönelik Banyo Şarkısı'.

İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan çocukların, saçlarını ve yüzlerini yıkayıp, oyun oynadıkları, playback videosu 379 milyondan fazla izlendi.

Toys ve Little Gaby kanalının, CBeebies ve Carton Network kanallarından daha fazla abonesi bulunuyor.

Anne Gabriella, videolardan elde edilen kazançların bu yıl yaklaşık 1 milyon sterlin olduğu doğruladı, ancak bugüne kadarki toplam gelirlerini açıklamadı.



