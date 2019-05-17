Yalova'da akılalmaz 'EFT' dolandırıcılığı

Maddi olarak sıkışan ve aracını bir internet sitesi üzerinden satışa koyan Yalovalı İskender Karahasan adlı vatandaş bir süre sonra adının G.Ü olduğunu söyleyen bir şahıs tarafından arandı. Filmlere konu olacak dolandırıcılık ise bu telefon sonrasında başladı.

Eskişehir’den aradığını vurgulayan G.Ü aracı görmek için Yalova’ya geleceğini dile getirdi. Ardından randevulaşan alıcı ve satıcı Yalova’da buluştular. İskender Karahasan adlı şahıs başına geleceklerden habersiz aracına aldığı şahıslarla bir şehir turu yapıp aracı gösterdi. G.Ü adlı şahıs aracı çok beğendiğini ve fiyatta anlaşmaları halinde satın alacağını dile getirdi. Bir süre pazarlık yapan İskender Karahasan ve G.Ü 58 bin TL’de anlaştılar. Ardından satış işlemleri için Yalova’da ki bir notere giden Karahasan, G.Ü’den parayı istedi. G.Ü ise paranın banka hesabında olduğunu banka numarasını verirse hemen EFT yapacağını söyledi.

Ardından da verilen hesap numarasında EFT’nin gerçekleştirildiğini gösteren bir mesajı Karahasan’a gösterdi. Karahasan hesabını kontrol ettiğinde paranın yatmadığını görüp alıcıya bunu söyledi. G.Ü ise EFT işlemlerinin 10 dakika gecikmeli gerçekleştiğini belirtti. Bunun üzerine noterde satış işlemini yapan Karahasan aracı şahsa verdi. Şahıs ise aracı alarak uzaklaştı. Ancak hesabı tekrar kontrol eden İskender Karahasan paranın halen hesabına yatmadığını gördü ve G.Ü’yü aradı. Telefona ulaşamayan Karahasan dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.