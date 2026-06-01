Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Yalova'da bulundu: 9 yıldır çalışıyorlar! Sonunda ortaya çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tarihi Çobankale'de 9 yıldır süren çalışmalar sonucu kale surları büyük ölçüde gün yüzüne çıktı. Restore edilen tarihi yapının kent turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yalova'da bulundu: 9 yıldır çalışıyorlar! Sonunda ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından arkeolojik çalışmaları süren tarihi Çobakale'de 9 yıldır çalışmaları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin yürütüyor.

Yalova da bulundu: 9 yıldır çalışıyorlar! Sonunda ortaya çıktı 1

2017 yılında temizlik çalışmalarıyla başlayan süreç, sonraki yıllarda sondaj ve arkeolojik kazılarla devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kaleyi çevreleyen surların tamamına yakını ortaya çıkarıldı ve restorasyon çalışmalarının yürütülebileceği bir aşamaya gelindi.

Kazılarda 9 ile 14. yüzyıllar arasına tarihlenen çok sayıda bulguya ulaşıldı. Tarihi yapının İstanbul ile İznik arasındaki güzergâhta yer alması nedeniyle geçmişte stratejik bir noktada bulunduğu değerlendiriliyor.

Yalova da bulundu: 9 yıldır çalışıyorlar! Sonunda ortaya çıktı 2

ESERLER ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalar sırasında kalenin uzun süredir yeri tam olarak bilinmeyen giriş kapısı da tespit edilerek ortaya çıkarıldı. Bunun yanı sıra çok sayıda küçük eser ve arkeolojik buluntu gün yüzüne çıkarıldı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Elde edilen bulgular üzerine hazırlanan bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası akademik yayınlarda yer aldığı öğrenildi.

Yalova da bulundu: 9 yıldır çalışıyorlar! Sonunda ortaya çıktı 3

Yeni kazı sezonunun önümüzdeki günlerde başlaması planlanırken, çalışmaların kale içindeki yapı kalıntıları ve diğer arkeolojik alanlarda devam edeceği belirtildi.

Yalova da bulundu: 9 yıldır çalışıyorlar! Sonunda ortaya çıktı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'deki sitelerin ortak güvenlik açığını ortaya çıkardı!Türkiye'deki sitelerin ortak güvenlik açığını ortaya çıkardı!
İlk defa göreceksiniz! Osmanlı Engereği dansı kameradaİlk defa göreceksiniz! Osmanlı Engereği dansı kamerada

Anahtar Kelimeler:
Yalova eser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tedaviyi reddedip kaçtı, dere yatağına düşüp ağaçta asılı kaldı

Tedaviyi reddedip kaçtı, dere yatağına düşüp ağaçta asılı kaldı

Pezeşkiyan istifa etti iddiası! Açıklama geldi

Pezeşkiyan istifa etti iddiası! Açıklama geldi

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.