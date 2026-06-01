Türkiye'deki sitelerin ortak güvenlik açığı ortaya çıktı! Bu 3 şifreye dikkat

Sedef Karatay Bingül

Türkiye'deki binlerce apartman ve sitenin ortak bir güvenlik açığı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile yeniden gündeme geldi.

Modern dünyada güvenlik, dijital platformlardan başlayıp oturduğumuz evlerin kapılarına kadar uzanan en kritik halkalardan biri haline geldi.

Teknolojik altyapılar geliştikçe koruma sistemlerinin de aynı hızla güçlenmesi bekleniyor. Ancak bazen en büyük güvenlik açıkları yazılımsal eksikliklerden değil, insanların alışkanlıklarından kaynaklanıyor.

Toplu yaşam alanlarında konforu artırmak amacıyla kullanılan dijital şifreli kapılar, hayatı kolaylaştırdığı kadar kötü niyetli kişilere de fırsat sunabilir.

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGIN BİR GÜVENLİK SORUNU

'frbaykan' kullanıcı adıyla içerik üreten bir sosyal medya fenomeni, Türkiye'deki birçok apartman ve sitede görülen ortak bir güvenlik zafiyetini gündeme taşıdı.

Paylaştığı videoda, bulunduğu bölgedeki bir sitenin girişinde yer alan dijital şifre panelini saniyeler içerisinde aşarak ortak kullanım alanlarına erişim sağladı.

Video kısa sürede dikkat çekerken, modern güvenlik sistemlerinin yanlış kullanım nedeniyle ne kadar savunmasız kalabileceğini de gözler önüne serdi.

SORUNUN KAYNAĞI: TAHMİN EDİLEBİLİR ŞİFRELER

İçerikte dikkat çekilen en önemli nokta, site yönetimlerinin şifre belirlerken sıkça yaptığı hata oldu. Birçok apartman ve site yönetiminin, kurulum sonrasında fabrika ayarlarını değiştirmediği ya da sakinlerin kolay hatırlayabilmesi amacıyla 1071, 1453 veya 1811 gibi tarihsel öneme sahip rakamları tercih ettiği belirtildi.

İçerik üreticisi de bu alışkanlıktan yola çıkarak yaptığı ilk denemede 1453 kombinasyonunu kullandı ve kapı kilidi saniyeler içinde açıldı. Oysa söz konusu sistemler teknik olarak binlerce farklı kombinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip. Buna rağmen basit ve tahmin edilmesi kolay şifrelerin tercih edilmesi, güvenlik sistemlerini büyük ölçüde işlevsiz hale getiriyor.

Uzmanlara göre bu durum yalnızca yabancı kişilerin değil, bölgedeki kuryelerin, ziyaretçilerin ve çevrede yaşayan kişilerin de giriş kodlarını öğrenebilmesine yol açabilir. Bu nedenle şifreli giriş sistemine sahip binalarda yaşayan vatandaşların, yöneticileriyle iletişime geçerek kullanılan şifrelerin düzenli aralıklarla değiştirilmesini talep etmeleri önerildi.

KAPI ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kullanılan sisteme göre yöntem değişiklik gösterebilse de bazı dijital panellerde daire sakinleri veya yetkili yöneticiler mevcut şifreyi aşağıdaki adımlarla değiştirebiliyor:

  • Panel üzerindeki Yıldız (*) tuşuna basın
  • Mevcut şifreyi girin
  • Belirlediğiniz yeni 4 haneli şifreyi girin
  • Kare (#) tuşuna basarak işlemi onaylayın

Kombinasyon Özeti: + [Eski Şifre] + [Yeni Şifre] + #

Ancak her marka ve modelde aynı yöntemin geçerli olmadığı unutulmamalı. Bazı sistemlerde şifre değişikliği yalnızca yönetici yetki kodu kullanılarak yapılabilir. Bu nedenle işlem öncesinde cihazın kullanım kılavuzunun incelenmesi veya teknik servisle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

