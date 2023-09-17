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Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın ikinci etabı Siirt’te yapıldı

17.09.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2'nci etabı Siirt’te yapıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2'inci etabı Siirt’te gerçekleşti. İl merkezine bağlı Doluharman köyü Fisken Tepesi'nde düzenlenen yarışmaya 33 farklı ilden 50 sporcu katıldı.

Yarışmada, yamaçtan havalanan sporcular belirlenen noktaya inebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada genel klasmanda Hamza Akkaya birinci, İbrahim Dinçer ikinci, Abdulmenaf Nergiz üçüncü oldu. Kadınlarda Elif Gülşad Keskin ilk sırayı alırken; Naime Yürekli ikinci, Selin Altun ise üçüncü oldu. Takımlarda ise Adana Havacılık Spor Kulübü ilk sırada yer aldı. Elazığ Sportif Havacılık Kulübü organizasyonu ikinci sırada tamamlarken, Çakırman Sportif Havacılık Kulübü üçüncü oldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Hava sporlarının bundan sonra Siirt’te hep var olacağını söyledi. Yılmaz, "Türkiye şampiyonası 2’nci etap Siirt yarışmasını sonlandırdık. 50 sporcumuz katıldı ve 33 ilden geldi bu kardeşlerimiz. 2’nci etap baya hareketli geçti. Çok da ilgi vardı. Siirt halkının bu ilgisine minnettarız, artık hep burada olacağız. Bundan sonra Siirt’te Türkiye hava sporları hep var olacak. Buradaki gençlerimizi geliştirmek için ellerimizden gelen desteği de yapacağız Türkiye Hava Sporları Federasyonları olarak. Bu Türkiye Hava Sporları Federasyonunun hazırlamış olduğu hedef yarışması 3 etaptan meydana geliyor. Bu üç etabın 1’incisi Burdur’da oldu, 2’incisi Siirt’te oldu ve 3’üncüsü Adana’da olacak. Bunun sonucundan da biz milli takımımızı seçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacak verdi.

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