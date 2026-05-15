Yamaç paraşütünde bu da oldu: "Adanalı havada da yer"

Kentte ekstrem sporlarla ilgilenen Hasan Sayın (27), bu kez farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Yamaç paraşütü eğitmeniyle birlikte havalanan Sayın, yanında götürdüğü şırdanı metrelerce yüksekte yemeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şırdanın Adana'nın önemli yöresel lezzetlerinden biri olduğunu söyleyen Sayın, bu yemeğin hak ettiği değeri görmediğini savundu. Şırdanı tanıtmak istediğini belirten Sayın, "Adanalı havada, karada her yerde şırdan yer. Şırdanın hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Ama eninde sonunda hak ettiği değeri görecek. Bu kez havada yedik, bundan sonra suyun içinde şırdan yemeyi de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü sırasında şırdan yemenin zor olmadığını anlatan Sayın, "Havada hem ben yedim hem hocam yedi. Havada yemek hiç de zor olmadı" diye konuştu.

ŞIRDAN NEDİR?

Adana mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan şırdan, küçükbaş hayvanların mide bölümünden hazırlanıyor. Temizlenip pirinç, soğan, salça ve çeşitli baharatlarla doldurulan şırdan, dikildikten sonra uzun süre haşlanarak servis ediliyor. Özellikle gece saatlerinde tüketilen şırdan, kent kültürünün önemli yemekleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA