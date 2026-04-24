Yanan ormanlık alanda ortaya çıktı! Köylülerin gelir kaynağı oldu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 2 bin 736 hektar alanda kilogramı bin liraya satılan kuzugöbeği mantarı bolluğu yaşıyor. Köylülerin gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarı için vatandaşlar yanan ormanlık alanın yolunu tutuyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 1 Eylül 2025 tarihinde çıkan yangınlarda, yaklaşık 2 bin 78 hektar orman alanı ile 658 hektar ziraat arazisi olmak üzere toplam 2 bin 736 hektar alan zarar gördü. 4 günde kontrol altına alınabilen yangında yanan alanlarda, hasar tespit çalışmalarının ardından kesim çalışmaları sürdürülüyor.

Bahar yağmurlarıyla birlikte zarar gören ormanlık alanlarda kuzugöbeği mantarı bolluğu yaşanmaya başladı. Geçen yıllarda kuraklık sebebiyle nadir görülen kuzu mantarı, bu yıl özellikle yangında zarar gören ormanlık alanlarda vatandaşların yüzünü güldürüyor. Tazesinin kilogramı bin TL'ye, kurutulmuşu 7 bin TL'ye satılan kuzugöbeği mantarı, adeta köylülerin de gelir kaynağı haline geldi.

Mantar bolluğu yaşandığını duyan vatandaşların, Kastamonu il merkezi, Karabük'ten mantar toplamak için bölgeye geldiği ifade edildi.

"100 KİLOMETRE YOL KAT EDİP MANTAR TOPLUYORUM"

İl merkezinden ilçeye mantar toplamak için gelen Salih Başçı, "Köyümüz geçtiğimiz yıl büyük bir afet geçirdi. Ormanlarımızda komple yangın oldu, yangın köyümüze kadar geldi, her taraf yandı. Cennetimiz cehennem oldu. Her yerden dumanlar çıktı, hayvanlarımızı, bizleri, her şeyimizi etkiledi. Devletimizin sayesinde evlerimizi hayvanlarımızı yangından kurtardık.

Şu an yanan ormanlarımızda kuzugöbeği denilen mantarlarımız çıktı. Bunlar da bizlerin doğal geçinme kaynağımız oldu.vGece saat 03.00'te kalkıyorum, yaklaşık 100 kilometre yol kat ederek köyüme geliyorum, mantar topluyorum. Hem yemek hem de satmak için mantar topluyorum.

Bizden kilosunu bin liradan alıyorlar. Allah tarafından verilen kuzugöbeğini ormandan toplayarak kendimize güzel bir geçim kaynağı oluşturuyoruz. Köyümüzde yaşayan ablalarımız, gençlerimiz, herkes bu mantarı toplamak için yanan ormanlarımıza geliyorlar" dedi.

"DOLAR ÜZERİNDEN BİLE SATILIYOR"

Yanan ormanda bol miktarda bulunan kuzugöbeği mantarının fiyatını düşürmeye çalıştıklarını söyleyen Başçı, "Sanırım köyümüzdeki ormanlık alanların hepsi yandığı için her yerde mantar var, mantarımız bol. Kuzugöbeği mantarı, nisan ayında çıkan, güneşi seven bir mantar. Mantarın bol olmasından ötürü de fiyatı düşüyor ama sosyal medyadan baktığınızda dolar üzerinden bile satılıyor" diye konuştu.

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Mantarın yanan ormanlık alanlarda daha çok yetiştiğini söyleyen Abdullah Keleş ise, "Yanan yerlerde kuzugöbeği mantarı daha çok yetişiyor. Biz de yanan yerlerde mantar toplayarak rızkımızı kazanıyoruz. Kilosu bizim buralarda çok ucuz. 600 liraya kadar düşürdüler. Bin liradan satıyordum ve şimdi 600 liraya kadar düşürdüler.

Üzeri yanık mantar da çok ucuz, kilosunu 300 liraya alıyorlar. İnternette görüyoruz, 3-4 bin liraya satılıyor. Fransa'da bir tabak yemeğine 100 dolar (Yaklaşık 4.500 Türk Lirası) diyorlar. Bu mantar ihraç ediliyor. Antalya'da, Alanya'da fiyatı bin 700-2 bin lira arasında değişiyor. Kastamonu yöresinde nedense çok ucuz alıyorlar. Bence kendileri ucuz alıp kendileri pahalı satıyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA

