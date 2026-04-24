Marketten tavuk alanlar dikkat! ‘Köy tavuğu’ gerçeği ortaya çıktı

Zincir marketlerde ve kasaplarda satılan tavuk ürünleri, farklı etiketlerle tüketicilere sunuluyor. Ancak bu ifadelerin ne anlama geldiğini bilmeden yapılan seçimler hem kalite hem de sağlık açısından yanıltıcı olabiliyor. Uzmanlar, tavuk alırken sadece fiyata değil, üretim ve işleme detaylarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Organik tavuk
Tarım ve Orman Bakanlığı sertifikasına sahip ürünlerdir. Organik yemle beslenir.
Antibiyotik ve kimyasal kullanılmaz. En güvenilir kategorilerden biri ama fiyatı daha yüksektir.
Gezen tavuk / serbest dolaşan tavuk
Tavukların açık alana erişimi olduğunu ifade eder. Ancak bu sürenin ne kadar olduğu üreticiye göre değişebilir.
Köy tavuğu
En çok yanlış anlaşılan ifadedir. Resmi bir standart değildir. Gerçek köy tavuğu ile endüstriyel ürün karışabilir
Antibiyotiksiz tavuk
Üretim sürecinde antibiyotik kullanılmadığını belirtir. Türkiye’de son zamanlarda bu tavuğun tüketimi ise giderek yaygınlaşıyor.
Türkiye’de tavuk üretiminde hormon kullanımı zaten yasak. Hormonsuz ifadesi genelde pazarlama amaçlı. Doğal ifadesi ise üretim koşulları hakkında net bilgi vermez. Market raflarından tavuk alırken:
