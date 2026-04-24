Marketten tavuk alanlar dikkat! ‘Köy tavuğu’ gerçeği ortaya çıktı

Zincir marketlerde ve kasaplarda satılan tavuk ürünleri, farklı etiketlerle tüketicilere sunuluyor. Ancak bu ifadelerin ne anlama geldiğini bilmeden yapılan seçimler hem kalite hem de sağlık açısından yanıltıcı olabiliyor. Uzmanlar, tavuk alırken sadece fiyata değil, üretim ve işleme detaylarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK GÖRÜLEN ETİKETLER NE ANLAMA GELİYOR?

Organik tavuk

Tarım ve Orman Bakanlığı sertifikasına sahip ürünlerdir. Organik yemle beslenir.

Antibiyotik ve kimyasal kullanılmaz. En güvenilir kategorilerden biri ama fiyatı daha yüksektir.

Gezen tavuk / serbest dolaşan tavuk

Tavukların açık alana erişimi olduğunu ifade eder. Ancak bu sürenin ne kadar olduğu üreticiye göre değişebilir.

Köy tavuğu

En çok yanlış anlaşılan ifadedir. Resmi bir standart değildir. Gerçek köy tavuğu ile endüstriyel ürün karışabilir

Antibiyotiksiz tavuk

Üretim sürecinde antibiyotik kullanılmadığını belirtir. Türkiye’de son zamanlarda bu tavuğun tüketimi ise giderek yaygınlaşıyor.

DOĞAL VE HORMONSUZ YAZANLARA DİKKAT

Türkiye’de tavuk üretiminde hormon kullanımı zaten yasak. Hormonsuz ifadesi genelde pazarlama amaçlı. Doğal ifadesi ise üretim koşulları hakkında net bilgi vermez. Market raflarından tavuk alırken: