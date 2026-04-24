Marketten tavuk alanlar dikkat! ‘Köy tavuğu’ gerçeği ortaya çıktı

“Organik”, “köy tavuğu”, “gezen tavuk”... Türkiye’de market raflarında sıkça gördüğümüz bu ifadeler kafa karıştırabiliyor. Uzmanlara göre doğru tavuk seçimi için etiketleri doğru okumak şart.

Gökçen Kökden

Zincir marketlerde ve kasaplarda satılan tavuk ürünleri, farklı etiketlerle tüketicilere sunuluyor. Ancak bu ifadelerin ne anlama geldiğini bilmeden yapılan seçimler hem kalite hem de sağlık açısından yanıltıcı olabiliyor. Uzmanlar, tavuk alırken sadece fiyata değil, üretim ve işleme detaylarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK GÖRÜLEN ETİKETLER NE ANLAMA GELİYOR?

Organik tavuk

Tarım ve Orman Bakanlığı sertifikasına sahip ürünlerdir. Organik yemle beslenir.
Antibiyotik ve kimyasal kullanılmaz. En güvenilir kategorilerden biri ama fiyatı daha yüksektir.

Gezen tavuk / serbest dolaşan tavuk

Tavukların açık alana erişimi olduğunu ifade eder. Ancak bu sürenin ne kadar olduğu üreticiye göre değişebilir.

Köy tavuğu

En çok yanlış anlaşılan ifadedir. Resmi bir standart değildir. Gerçek köy tavuğu ile endüstriyel ürün karışabilir

Antibiyotiksiz tavuk

Üretim sürecinde antibiyotik kullanılmadığını belirtir. Türkiye’de son zamanlarda bu tavuğun tüketimi ise giderek yaygınlaşıyor.

DOĞAL VE HORMONSUZ YAZANLARA DİKKAT

Türkiye’de tavuk üretiminde hormon kullanımı zaten yasak. Hormonsuz ifadesi genelde pazarlama amaçlı. Doğal ifadesi ise üretim koşulları hakkında net bilgi vermez. Market raflarından tavuk alırken:

  • Son kullanma tarihi
  • Soğukluk (soğuk zincir)
  • Renk (pembe olmalı)
  • Koku (keskin olmamalı)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En güzel ot yemeği belli oldu! En güzel ot yemeği belli oldu!
Yanan ormanlık alanda ortaya çıktı! 'Doğanın eti'Yanan ormanlık alanda ortaya çıktı! 'Doğanın eti'

En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

