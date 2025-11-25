Mynet Trend

Yanardağ 12 bin yıllık uykusundan uyandı! Her yer kül oldu

Etiyopya'nın Afar bölgesindeki Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır kayıt altına alınan ilk patlamanın gözlemlendiği bildirildi.

Yanardağ 12 bin yıllık uykusundan uyandı! Her yer kül oldu

Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC) tarafından yapılan duyuruda, Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar bölgesinde yer alan Hayli Gubbi Yanardağı'nın faaliyete geçtiği açıklandı.

KÖYLER KÜLLE KAPLANDI

Yetkililer, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak volkanik patlamanın bölgedeki hayvancılık faaliyetleri üzerinde ekonomik sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Bu yanardağın daha önce kayda geçmiş herhangi bir püskürmesinin bulunmadığını aktaran yetkililer, çevre köylerin kül tabakasıyla kaplandığını belirtti.

Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizma Programı da Hayli Gubbi'nin, yaklaşık 12 bin yıl önce Buzul Çağı'nın sona ermesinden bu yana süregelen Holosen Dönem'de bilinen herhangi bir patlamasının olmadığını doğruladı.

