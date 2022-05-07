YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yangın çıkınca gitarıyla balkona sığındı

Yangın çıkınca gitarıyla balkona sığındı

07.05.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtarılan Abdurrahman Üter: - "(Evde olmayan) Eşim beni arayarak 'Ev yanıyor haberin yok mu?' dedi. Ben de yattığımı söyledikten sonra telefonu kapattım"

Adana'da bir kişi, evinde çıkan yangında gitarıyla sığındığı balkondan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 8 katlı apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın son katındaki dairede çıkan yangına müdahale etti.

Müdahale sırasında apartman sakinleri de ekiplerin uyarıları sonucu binadan çıkartıldı.

Bu sırada binadan tekerlekli sandalyesiyle çıkmaya çalışan kişiye de ekipler yardım etti.

Bir kişi de evcil hayvanını taşıma çantasıyla yanına alarak yangın yerinden uzaklaştı.

Yanan evden düşen bazı eşyalar, 3. kattaki bir dairenin balkonunda da yangın çıkmasına neden oldu.

Bu sırada 8. kattaki dairenin sahibi Abdurrahman Üter'in, dairenin arka tarafındaki balkona gitarıyla sığındığı tespit edildi.

Üter, bulunduğu yerden ekiplerce kurtarılıp kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle her iki kattaki yangını söndürüldü.

- Evde olmayan eşi haber verdi

Üter, gazetecilere, yangın sırasında eşinin ve çocuğunun evde olmadığını belirterek, "Evde uyuyordum. Eşim Filiz beni arayarak 'Ev yanıyor haberin yok mu?' dedi. Ben de yattığımı söyledikten sonra telefonu kapattım. Baktım dumanlar var, ev yanıyor. Daha sonra itfaiyeciler geldi. Ev yanmış, önemli değil bize bir şey olmasın. Nasıl yandığını bilmiyorum." dedi.

Öte yandan, yangın nedeniyle çevredeki bazı araçlar da binadan düşen eşyalar nedeniyle zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Kadıköy'de taksilere yönelik trafik denetimi yapıldıKadıköy'de taksilere yönelik trafik denetimi yapıldı
Denizli'de bakkaldan hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdıDenizli'de bakkaldan hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
yangın Gitar Adana

Adana Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:31
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:39
Yatsı
21:05

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Cumartesi

Ümit Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yerde onu arıyorlar! “Onu bulmalıyız”

Her yerde onu arıyorlar! “Onu bulmalıyız”

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.