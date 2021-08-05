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Yangın söndürme çalışmalarında Şahan Gökbakar’a “Recep Abi” deyince...

05.08.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın söndürme çalışmaları sırasında Şahan Gökbakar’a “Recep Abi” diyen bir vatandaş sosyal medyada gündem oldu.

Marmaris'te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Sık sık canlı yayınlar yapan Gökbakar'ın bir videosu gündem oldu.

Gönüllülerden bir kişinin itfaiye ekibini ve yetkilileri dinlememesi üzerine Şahan Gökbakar itiraz etti. Gönüllü kişi ise Gökbakar'a "Recep Abi" diye seslenince dikkat çekti.

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Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiyecilerin direktiflerine uymayan bir gönüllüyle Şahan Gökbakar arasında geçen tartışmadaki bu detay herkesi gülümsetti. Videoyu ise gazeteci Adem Metan paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Şahan Gökbakar
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