Yangın söndürme çalışmalarında Şahan Gökbakar’a “Recep Abi” deyince...

Marmaris'te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Sık sık canlı yayınlar yapan Gökbakar'ın bir videosu gündem oldu.

Gönüllülerden bir kişinin itfaiye ekibini ve yetkilileri dinlememesi üzerine Şahan Gökbakar itiraz etti. Gönüllü kişi ise Gökbakar'a "Recep Abi" diye seslenince dikkat çekti.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiyecilerin direktiflerine uymayan bir gönüllüyle Şahan Gökbakar arasında geçen tartışmadaki bu detay herkesi gülümsetti. Videoyu ise gazeteci Adem Metan paylaştı.

