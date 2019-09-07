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Yangına ihbarına giden itfaiye ekipleri evde cesetle karşılaştı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 07.09.2019 08:31 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, yangın ihbarına gelen ekiplerce bıçaklanarak ölmüş halde bulundu.

Yangına ihbarına giden itfaiye ekipleri evde cesetle karşılaştı

İzmir'in Konak İlçesi Selçuk Mahallesinde 2 katlı bir binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KAPIYI KIRIP EVE GİRDİLER

Bayram Ünlü'nün yaşadığı evden duman yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ünlü'nün komşuları, itfaiye ekipleri gelinceye kadar evin penceresinden hortumla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Kapıyı kırıp eve giren ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

BIÇAKLANARAK ÖLMÜŞ HALDE BULUNDU

Evde inceleme yapan ekipler, baş ucunda bir bıçak bulunan ve salondaki kanepede yatan Bayram Ünlü'yü bıçaklanarak ölmüş halde buldu.

Bunun üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde ve çevrede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
yangın ihbarı izmir bıçak

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