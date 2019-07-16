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Yangından kurtarıldı, ayakkabılarını elinden bırakmadı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.07.2019 14:44 | Son Güncelleme

Konya'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangından komşuları tarafından kurtarılan Hüseyin Karaböcü (81), eline aldığı ayakkabılarını bir an olsun bırakmadı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Mahallesi Akcami Sokak'ta bulunan müstakil evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle başladı. Alevler kısa sürede evi sardı. Çevre sakinleri, evde yalnız yaşayan Hüseyin Karaböcü'nün yardımına koştu. Vücudunda yanıklar oluşan Karaböcü, ayağında terlikleriyle dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, Karaböcü, eline aldığı ayakkabılarını bir an olsun bırakmadı.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaböcü, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
konya yangın Ayakkabı Hüseyin Karaböcü

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