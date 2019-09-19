Yangını bırakıp kameramana saldırdılar

Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise geri dönüşüm fabrikasında çalışan görevliler saldırdı. Yangını söndürmek yerine basın mensuplarına saldıran görevlilere kameralara vurmaya çalıştı. Araya vatandaşların girmesi üzerine görevliler uzaklaşırken, saldırı anları kameralara yansıdı. (İHA)
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