Mynet Trend

Yangını bırakıp kameramana saldırdılar

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 19.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Tuzla'da bir geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran görevliler çekim yapılmasını engelledi.

Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise geri dönüşüm fabrikasında çalışan görevliler saldırdı. Yangını söndürmek yerine basın mensuplarına saldıran görevlilere kameralara vurmaya çalıştı. Araya vatandaşların girmesi üzerine görevliler uzaklaşırken, saldırı anları kameralara yansıdı. (İHA)

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Bir anda kontrolden çıktı! Korku dolu anlarBir anda kontrolden çıktı! Korku dolu anlar
Böyle saldırmışlar!Böyle saldırmışlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın basın saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yolcular dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

Yolcular dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda kontrolden çıktı!

Bir anda kontrolden çıktı! Korku dolu anlar

Oyunculara saldırıp, restorana zarar vermişti! O anlar saniye saniye kayda alınmış

Böyle saldırmışlar!

Antalya'da işitme engelli ve otizmli gencin okulda darp edildi iddiası ortalığı karıştırdı

Darp iddiası okulu karıştırdı

Rukiye öğretmen, boşanma aşamasındaki eşinin çocuğunu kaçırdığını iddia etti

Çocuğumu benden aldılar

Bursa'da küçük çocuğun ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Bir anda yola fırladı! Korkunç an kamerada

Kayseri'de inşaatta intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

Korku dolu anlar! Seferber oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.