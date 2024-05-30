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Yanı başımda nasıl yazılır? Yanı başımda ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
28.05.2024 21:47
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Türkçe’nin doğru kullanımı oldukça önemlidir. Bu bağlamda, "yanı başında" ifadesinin doğru yazımı sıkça araştırılmaktadır. Anlamı bilinse de, yazı dilinde en çok hata yapılan kelimelerden biri "yanı başımda" ifadesidir. Peki, yanı başımda nasıl yazılır?

Bazı sözcüklerin söylendiği gibi yazılması, en yaygın yapılan hatalardan biridir. Bu durum, ciddi imla hatalarına yol açabilir. Bu nedenle, bir kelimeyi kullanmadan önce doğru yazımı ve okunuşu hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Türkçe yazım kuralları, kelimelerin doğru yazılışını sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bu kurallara uyulmadığında yazım hataları meydana gelir. Özellikle birleşik kelimelerde ve yabancı kökenli kelimelerde sıkça telaffuz ve yazım hataları yapılabilir.

Yanı başımda nasıl yazılır?

Türkçe’de bulunan bazı kelimelerin ilk harfinin büyük yazılması gerektiği gibi bazı sözcüklerin de bitişik ya da ayrı yazılması kuralı bulunur. Türkçe dil bilgisinde yer alan yazım kuralları yeteri kadar öğrenilmez ise yazım hataları ortaya çıkabilmektedir. Yanı başımda yazımı da sıklıkla kafa karışıklığı yaşanan ifadelerden biridir.

Yanı başımda ifadesinin bilindiği üzere iki sözcükten oluşması nedeniyle yanı başımda bitişik mi yazılır sorusu sorulmaktadır. Yanı başımda yazımı ile ilgili en net bilgilere erişmek için Türk Dil Kurumunun sözlük sayfası ziyaret edilir. Bu sayfaya göre yanı başımda ifadesinin doğru yazım biçimi “yanı başımda” şeklinde olmalıdır.

Yanı başımda doğru yazılışı

Yanı başımda ifadesi hem gündelik konuşmalarda hem de yazı dilinde birçok kişinin sıklıkla kullandığı sözcüklerden biridir. Bu sözcükle ilgili yanı başımda ayrı mı yazılır yazılır konusu oldukça merak edilmektedir. Çoğu yazılı ortamda bu sözcüğün “yanıbaşımda” şeklinde bitişik olarak yazıldığı görülmektedir. Türkçe yazım kurallarına göre bir sözcüğün türü ne olursa olsun ayrı ya da bitişik şekilde yazılması bazı kurallara bağlıdır.

Yazım şekillerini daha iyi anlayabilmek için Türk Dil Kurumunun resmî ve güncel Türkçe sözlük sayfasına başvurulmaktadır. Yanı başımda TDK kuralları çerçevesinde belirtilen doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

  • Yanı başımda (doğru kullanım)
  • Yanıbaşımda (hatalı kullanım)
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