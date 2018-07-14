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Yankı Erel, Wimledon çiftlerde finalde

TENİS HABERLERİ  | 14.07.2018 21:59 | Son Güncelleme

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli tenisçilerden Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, finale çıktı.

Yankı Erel, Wimledon çiftlerde finalde

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın on ikinci gününde gençler çift erkeklerde yarı final maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Büyük Britanyalı James Story-Harry Wendelken ikilisiyle karşılaştı.

Toplam 1 saat 25 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adlarını finale yazdırdı.

Yankı Erel ile Otto Virtanen, 6 numaralı seribaşı Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler çiftiyle yarın finalde karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yankı Erel Otto Virtanen wimbledon tenis turnuvası

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