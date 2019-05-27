Yanlış beslenme kısırlık sebebi olabilir

Günümüzde gittikçe artan beslenme bozukluklarının infertilite yani kısırlığa etkisi büyük. Özellikle meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmemesi, hormonların dengesini bozarak kısırlığa sebep olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, mevsimsel olarak doğru beslenmenin doğurganlık açısından önemini vurguluyor ve yanlış beslenmenin gebeliğin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söylüyor. Beslenme alışkanlıklarının doğurganlığa olumlu ve olumsuz etkileri olduğunu belirtiyor.

YANLIŞ BESLENME İİNFERTİLİTENİN SEBEBİ OLABİLİR

Çok basit gibi görünse de, sadece sağlıklı beslenme ve doğru mevsimde doğru gıdaların tüketilmesiyle birlikte bile kısırlığın önüne geçilebiliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu konuyla ilgili; “Özellikle son yıllarda her mevsim her gıdaya, meyve sebzeye kolayca erişebiliyoruz. Ancak bu ürünler, kimyalarıyla oynanmış ve hormon takviyesi yapılmış ürünler oluyor. Bu durum, besinden alınacak neredeyse tüm olumlu etkileri olumsuza çeviriyor. Kısırlık sebebiyle kliniğimize başvuran çoğu hastamıza ilk tavsiyemiz sağlıklı beslenmeyle ilgili oluyor. Özellikle meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi çok önemli. Aksi takdirde, doğal olmayan yollarla elde edilen bu besinler insan sağlığıyla oynuyor ve vücudun dengesini bozarak kısırlığa sebep olabiliyor.” diyor.