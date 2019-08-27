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Yanlış diyetler sağlığı tehdit ediyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen Sedanur Güler, son yıllarda toplumda giderek yaygınlaşan yanlış ve bilinçsiz diyet programlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

Yanlış diyetler sağlığı tehdit ediyor

Yanlış ve bilinçsiz diyet programlarının kiloyu verdikten sonra tekrar hızlı kilo alımlarına neden olduğunu söyleyen Hatem Hastanesi Uzman Diyetisyeni Sedanur Güler, doğru diyet programı için tavsiyelerde bulundu. İnsanlarda hızlı bir şekilde obezitenin de baş gösterdiğini aktaran Uzman Diyetisyen Güler, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için beslenme konusuna önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

KALICI VE SAĞLIKLI KİLO VERMEK DOĞRU DİYETLE MÜMKÜN
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Son zamanlarda insanlarda hızlı kilo alımının sıklıkla görüldüğünü belirten ve bunun hareketsiz hayattan, yanlış beslenmeden ve hazır gıdalardan kaynaklı olduğunu vurgulayan Güler, “Diyet programları yapılırken öncelikle hızlı kilo alımı altında yatan nasıl bir ana sebep olduğunun araştırılması gerekiyor. Sonrasında ise yapılan araştırmanın sonucuna uygun bir diyet programı ve gerekiyorsa dahiliye veya diğer branşlarla entegre olup ilaç tedavisi uygulanmasının gerek olabileceği durumlarda söz konusu olabilmektedir. Aynı şekilde hızlı kilo alımı olduğunda da altında yatan sebepler üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Bunun için de kan tahlilleri, tetikler ve diğer testlerin yapılması önemli. Bu yapılınca da doğru diyet programı ile birlikte daha iyi ve sağlıklı bir sonuç elde edilecektir zaten” dedi.

YANLIŞ DİYETLER SAĞLIK SORUNLARINA SEBEP OLUYOR
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Bayram sonrası kilo alımlarının çok yüksek oranda olduğunu belirten Güler, “Bayram süresince insanlar bayram ziyaretine gittiğinde ikramlıklardan almak zorunda kalıyor. Bu da bayram sonrası insanların büyük kısmında ciddi kilo alımlarının görülmesine neden olabiliyor. Sonrasında ise insanlar hemen aldığımız kiloları verelim kaygısına giriyor ve yanlış detokslar ile yalancı diyetler gibi popüler, tek bir besinden oluşan diyetlere yöneliyorlar. Ama bu yapılırken hangi bünyeye nasıl ve hangi sıklıkla uygulanabileceği, vücudun hangisini tolere edebileceğine dikkat etmek gerekiyor. Yani kilo vermek uğruna vücut sağlığınızdan olmamalısınız. En önemlisi de yemek yemek sosyal bir eylem olduğu için özellikle insan psikolojisine zarar vermeden diyet sürecinin atlatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İNTERNETTEKİ HAZIR DİYETLERİ ÖNERMİYORUZ
Diyet programlarının uygulanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi veren ve internet üzerinden bakılan diyetlerin yanlış olduğunu vurgulayan Diyetisyen Güler, "Bir detoks diyet programı kesinlikle bir haftadan daha fazla süre uygulanmamalı. Ketejonik diyetler de belli aralıklarla ve belli vücutlarda uygulanmalıdır. Bunlar yapılırken böbreğin, karaciğerin, kandaki değerlerin durumu çok önemlidir. Bu değerlere bakılarak doğru şekilde belli aralıklarla bu diyetler uygulanabilir. Ama özellikle internet üzerinden popüler diyet adı altında tek bir beslenmeye dayalı patates diyeti gibi diyet programlarını hiçbir koşulda önermiyoruz ve doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

DURAĞAN HAYAT OBEZİTEYİ TETİKLİYOR
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Son yıllarda toplumda obezitenin ciddi şekilde arttığını ve bunun farklı sebeplerinin olduğunu da aktaran Güler, “Son yıllarda obezite ciddi şekilde yaygınlaştı. Obezitenin en önemli yaygınlaşma sebebi ise insanların durağan hayatıdır. Özellikle teknolojinin gelişmesi insanları durağanlaştırıp kilo aldırıyor. Asansörler, arabalar, yürüyen merdivenler insanları tamamen hareketsiz kılıyor. Bunun dışında hormonlu gıdalar, gıdalardaki zirai ilaçların bağırsak mikrobiyatasını bozması, rafine gıdalar, hazır yiyecekler ve fast food'ların artması obeziteyi çok fazla arttırdı. Yani şuan Türkiye obezite seviyesinde Amerika’ya ulaşmak üzere. O nedenle bunlara dikkat edilmeli mevsiminde beslenilmeli ve hazır yiyeceklerden kaçınılmalı. Mümkün olduğunca hareket seviyesi yükseltilmelidir” diye konuştu

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Anahtar Kelimeler:
diyet yanlış beslenme sağlık ve beslenme sağlıklı kilo vermek

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