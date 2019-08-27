Yanlış diyetler sağlığı tehdit ediyor

Yanlış ve bilinçsiz diyet programlarının kiloyu verdikten sonra tekrar hızlı kilo alımlarına neden olduğunu söyleyen Hatem Hastanesi Uzman Diyetisyeni Sedanur Güler, doğru diyet programı için tavsiyelerde bulundu. İnsanlarda hızlı bir şekilde obezitenin de baş gösterdiğini aktaran Uzman Diyetisyen Güler, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için beslenme konusuna önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

KALICI VE SAĞLIKLI KİLO VERMEK DOĞRU DİYETLE MÜMKÜN



Son zamanlarda insanlarda hızlı kilo alımının sıklıkla görüldüğünü belirten ve bunun hareketsiz hayattan, yanlış beslenmeden ve hazır gıdalardan kaynaklı olduğunu vurgulayan Güler, “Diyet programları yapılırken öncelikle hızlı kilo alımı altında yatan nasıl bir ana sebep olduğunun araştırılması gerekiyor. Sonrasında ise yapılan araştırmanın sonucuna uygun bir diyet programı ve gerekiyorsa dahiliye veya diğer branşlarla entegre olup ilaç tedavisi uygulanmasının gerek olabileceği durumlarda söz konusu olabilmektedir. Aynı şekilde hızlı kilo alımı olduğunda da altında yatan sebepler üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Bunun için de kan tahlilleri, tetikler ve diğer testlerin yapılması önemli. Bu yapılınca da doğru diyet programı ile birlikte daha iyi ve sağlıklı bir sonuç elde edilecektir zaten” dedi.