Yanlışlıkla cinsel organının paylaşan Chris Evans özür diledi

Avengers film serisinin yıldız ismi Chris Evans, Instagram hesabının hikaye bölümünden yanlışlıkla cinsel organının fotoğrafını paylaşmıştı. 6 milyonun şahit olduğu olay sonrası hayranlarının özür açıklaması beklediği ünlü oyuncu, "3 Kasım'da oy verin" diyerek krizi siyasi fırsata çevirmişti.

Instagram hikâyesinin sonunda yanlışlıkla cinsel organının görselini paylaşan 39 yaşındaki oyuncudan beklenen açıklama geldi. Yıldız oyuncu, hatasını anında fark edip paylaşımını silse de dile düşen Chris Evans, bu olaydan ders çıkardığını söyledi.

Olay sonrası ilk röportajını veren aktör, "Böyle şeyler olur, oluyor. Utanç vericiydi ama bu olaydan ders çıkardım. Yumruk almaya alışmalısınız" yorumunu yaptı.

İlginç bir hafta sonu geçirdiğini belirten Evans, bu zorlu süreçte kendisine destek veren hayranlarına da teşekkür etti.