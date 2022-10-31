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Yanlışlıkla seks kulübüne gitti! İçeri girmek için soyunmak zorunda kaldı ama...

31.10.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kyra Brown isimli genç kadın, TikTok hesabında nasıl yanlışlıkla bir seks kulübüne gittiğini anlattı. Tatil için Almanya'nın başkenti Berlin'e seyahat eden genç kadın, nasıl kendini bir seks kulübünde bulduğunu anlattığı videosuyla sosyal medyada viral oldu.

Yanlışlıkla seks kulübüne gitti! İçeri girmek için soyunmak zorunda kaldı ama...

Kyra ve arkadaşları, hep birlikte eğlenmek için bir kulübe gitmek istediler. Kalabalık bir grup oldukları için ayrı birkaç taksiye binip mekana gitmeye karar verdiler. İlk grup kulübe daha önce ulaştı ve onları içeride beklemeye karar verdiler. Kyra ve arkadaşları da hemen ardından mekana ulaştı ve içeri girmek için bekleyen insanlardan oluşan kuyruğa eklendiler.

SOYUNMALARINI İSTEDİ

Kyra bekleyen insanların giyimini biraz garip buldu. Ama yadırgamadı çünkü burası Berlin'di ve Berlin'de birçok insan biraz garip giyinirdi. Ancak ön sıralara ulaştıklarında görevliler Kyra ve arkadaşlarına kıyafetlerinin kulüp için uygun olmadığını ve soyunmaları gerektiğini söyledi. Kyra ve arkadaşları zorluk çıkarmadılar ve kıyafet kurallarına uymadıklarını düşünerek pantolonlarını çıkardılar.

İLİŞKİYE GİRENLER VARDI

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Sadece iç çamaşırlarıyla kulübe giriş yapmaya karar veren grup, esas şoku içeri girince yaşadı. Çünkü girdikleri yer standart bir gece kulübü değil bir seks kulübüydü. İçerideki insanların çoğu fetiş kıyafetleri giymişti ve kimileri ulu orta cinsel ilişkiye girmekle meşguldü.

TABELAYI GÖRÜNCE ANLADI

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Yine de arkadaşlarını bulmak umuduyla içeriye doğru yürümeye devam ederken Kyra bir anda karşısında Kitkat tabelasını gördü. O an, arkadaşlarının içeride olduklarını söyledikleri yerin bu kulüp olmadığını anladılar. Çünkü gördüğü Kitkat tabelası ünlü bir çikolatayı değil Berlin'in en ünlü seks kulübünü işaret ediyordu.

GECEYE DEVAM ETTİLER

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Ancak Kyra ve onunla birlikte olan arkadaşları, yine de kulüpte kalmaya ve bir kez yaşanabilecek bu tecrübenin tadını çıkarmaya karar verdiler. Kyra'nın bu tecrübesini paylaştığı Tiktok videosu, sayısız beğeni ve yorum aldı. Birçok kişi bunun inanılmaz bir hikaye olduğunu söyledi ve dinlerken ne kadar eğlendiklerini paylaştılar.


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Berlin Almanya

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