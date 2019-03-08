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Yaparsın Aşkım'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması!

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SİNEMA TV  | 08.03.2019 01:13 | Son Güncelleme

FOX’un sevilen yarışma programı Yaparsın Aşkım, yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü özel bölümü ile ekranlarda olacak. Başta annesi olmak üzere hayatındaki tüm kadınların bu gününü kutlayan İlker Ayrık, stüdyodakileri de unutmadı.

Sevilen sunucu İlker Ayrık, stüdyodaki yarışmacılar başta olmak üzere, seyirciler ve Yaparsın Aşkım ekibindeki tüm kadınlara karanfil dağıttı ve Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Yaparsın Aşkım (3)

Yaparsın Aşkım (4)

Bu jesti ile büyük alkış alan Ayrık, bununla da kalmadı. Yaparsın Aşkım ekibiyle “Belki de Sensin” dedi, kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay’ın desteği ile yapılan bu kampanyada, başta Ayrık ve Yaparsın Aşkım ekibi olmak üzere stüdyoda bulunan seyirciler de kök hücre ve kan bağışçısı oldular. Kök hücre bağışı konusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan “Belki de Sensin Derneği” başkanı Aykut Kadir Kurt ve Kızılay yetkilileri de stüdyoda kök hücre ve kan bağışının önemini anlattı.

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