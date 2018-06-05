Yaparsın Aşkım'da İlker Ayrık'ın zor anları

Fox TV'de yayınlanan, İlker Ayrık'ın sunduğu yarışma programı Yaparsın Aşkım'ın 26 bölümü değişik olaylara sahne oldu.
Erdoğan isimli yarışmacı ile program sunucusu İlker Ayrık arasında yaşananlar programa damga vurdu.
Eşi Merve ile yarışmaya katılan Erdoğan, geçtiği her etabın ardından İlker Ayrık'a sarıldı.
Yarışmanın sevinciyle İlker Ayrık'ı burnundan öpen yarışmacı, hızını alamayıp ünlü sunucunun kulağını da ısırdı.
Bununla da yetinmeyen çılgın yarışmacı, İlker Ayrık'ın kucağına atlayıp ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu.
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