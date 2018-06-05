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Yaparsın Aşkım'da İlker Ayrık'ın zor anları

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 08:58 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayınlanan Yaparsın Aşkım isimli yarışma programına Erdoğan isimli yarışmacı damga vurdu. Erdoğan, programın sunucusu İlker Ayrık'ın kucağına atladı, kulağını ısırdı ve burnundan öptü

Yaparsın Aşkım'da İlker Ayrık'ın zor anları

Fox TV'de yayınlanan, İlker Ayrık'ın sunduğu yarışma programı Yaparsın Aşkım'ın 26 bölümü değişik olaylara sahne oldu.

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Erdoğan isimli yarışmacı ile program sunucusu İlker Ayrık arasında yaşananlar programa damga vurdu.

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Eşi Merve ile yarışmaya katılan Erdoğan, geçtiği her etabın ardından İlker Ayrık'a sarıldı.

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Yarışmanın sevinciyle İlker Ayrık'ı burnundan öpen yarışmacı, hızını alamayıp ünlü sunucunun kulağını da ısırdı.

Bununla da yetinmeyen çılgın yarışmacı, İlker Ayrık'ın kucağına atlayıp ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu.


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Anahtar Kelimeler:
ilker ayrık Yaparsın Aşkım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sacma sapan bir toplum olduk
@kuzey_3412 Hep öyleydik!
Adam 90'lar kuşağıdır. Böyle ünlü olacağını sanıyor! 90'ları bilen bilir fazlasıyla gördük böyle zavallıları.
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