Yaparsın Aşkım yılbaşı bölümünde Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı! 'Botoks yaptırdı'

Sunuculuğunu sevilen oyuncu İlker Ayrık’ın üstlendiği Fox’un büyük beğeni ile izlenen yarışma programı “Yaparsın Aşkım” 31 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek yılbaşı özel bölümünde ünlü çiftleri ağırlıyor.

DEMET AKALIN, OKAN KURT’UN BOTOKS YAPTIRDIĞINI AĞZINDAN KAÇIRDI!

Demet Akalın- Okan Kurt, Berkay- Özlem Odaşahin, Suat Sungur-Ahu Sungur çiftlerinin yarıştığı Yaparsın Aşkım yılbaşı akşamınıza büyük renk katacak. İlker Ayrık ile sohbet ederken Okan Kurt’un alnına yeni botoks yaptırdığını ağzından kaçıran Demet Akalın’ın bu itirafı çok konuşulacak. Eşinin açıklamasına yalan haber diye itiraz eden Okan Kurt, başının ağrısı için iğne yaptırdığını iddia etti.

Kafasıyla un dolu balonlarını patlatıp, sapan atan ve eşi Demet Akalın’ı uzun süre kucağında taşıyan Okan Kurt’u hiç böyle görmediniz. Ünlülerin daha önce tanık olmadığınız renkli anları, kahkaha ve eğlence Yaparsın Aşkım yılbaşı özelde sakın kaçırmayın.



