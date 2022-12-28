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Yapay eş anlamlısı nedir? Yapay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem yazılış hem de okunuşları farklı olan ancak anlam bakımından aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler cümlede birbirleri yerine kullanılabilir. Mevcut kelimeyi çıkarıp yerine eş anlamlısı konulduğu zaman cümlenin anlamında bir değişiklik ya da bozulmaya rastlanmaz. Ancak eş anlamlılar aynı cümlede tüm eş anlamlar bir arada kullanılmaz. Peki, yapay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yapay eş anlamlısı nedir? Yapay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimi sözcüklerin tek bir eş anlamlı karşılığı bulunabileceği gibi bazılarının birden çok eş anlamlısı bulunabilir. Bununla birlikte her ne kadar anlamları aynı olsa da özellikle şiir gibi duygu aktarımının önemli olduğu metinlerde kendi içinde çok ufak farklar taşıyan eş anlamlı kelimelerden biri dikkatlice seçilmelidir. Bir sözcüğün farklı cümlelerde farklı anlamda kullanılabilecek eş anlamları da olabilir. Bu bakımdan doğru tercih yapmak önemlidir. Yapayın eş anlamlısı da mevcuttur ancak öncelikle uygun terimi seçebilmek için yapay kelimesinin anlamına bakmak gerekir.

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Yapay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yapay kelimesi de eş anlamlıya sahip kelimelerden birisidir. Türkçe bir kelime olan yapay, "yap-" fiiline "+(g)Ay" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Yapay kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni, doğal karşıtı" olarak açıklanmıştır. Yapay kelimesinin eş anlamı olan kelimeler için de bahsedilen tanımlar geçerlidir. Yapay eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Suni
  • Yapmacık

Bir cümlede yapay terimini gördüğümüzde bu terimi çıkarıp yerine suni ya da yapmacık terimleri konulduğunda anlamda bir değişiklik olmayacaktır. Bu iki kelime yapayın eş anlamlısı olan kelimelerdir. Ancak suni ile yapmacık arasında çok küçük anlamsal fark olacağı için cümlede aktarılmak istenen mesaja uygun olmasına dikkat edilmelidir.

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Yapayın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yapay teriminin yerine suni ve yapmacık kelimeleri konularak kurulabilecek cümleler şunlardır.

  • Şehrin tam merkezi için tasarlanmış suni göl oldukça büyük ve turistlerin dikkatini çekiyor.
  • Misafirlerden hoşlanmamıştı, onu tanıyanlar yüzündeki yapmacık gülümsemenin farkına hemen varabilirdi.
  • Günümüzde artık giysi üretebilmek için hayvanlara zarar vermemize gerek yok, suni kürkler ya da deriler üretilebilir.
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