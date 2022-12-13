Vahşi eş anlamlısı nedir? Vahşi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vahşi kelimesi Arapça kökenlidir ve Arapçada "evcil ve sosyal olmayan, yabani" anlamlarına gelen "vaḥşī" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin en eski dönemlerinden beri dilimizde olan bu kelime ana diliyle aynı anlamda kullanılır. Genellikle hayvanlar için kullanılan vahşi kelimesi mecaz anlamla birlikte insanlar için de kullanılan sıfat görevinde bir kelimedir. Vahşinin anlamları şu şekildedir:

Yabani

Yırtıcı hayvan

Kaba, saygısız, uyum sağlayamayan kişi

Vahşi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Vahşi kelimesi Arapça kökenli olsa da farklı dillerde kendisine yer etmiş bir kelimedir. Bunun yanı sıra vahşiyle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler de vardır. Bu kelimeler cümlenin bağlamına göre doğru yerde kullanıldığı takdirde vahşi yerine geçebilirler. Vahşinin eş anlamlısı olan kelimeler vahşiyle aynı anlamı taşırlar. Vahşi eş anlamlısı kelimeler:

Yamyam

Yabanıl

Vahşi kelimesi yerine cümle içerisinde ya da konuşma dilinde eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlamda herhangi bir bozulmaya sebebiyet vermez.

Vahşinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vahşi kelimesi Arapça kökenli olup zamanla farklı yazılışlara bürünerek dilimize kadar gelmiştir. Vahşi kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günümüzde de sıkça kullanılır. Vahşi kelimesinin eş anlamı olan yamyam ve yabanıl kelimelerle örnek cümleler: