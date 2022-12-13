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Vahşi eş anlamlısı nedir? Vahşi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.12.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı dillerle, konuşanların ihtiyacı olduğu kelimeler dâhilinde alışveriş yapmanın yanı sıra o dilden de etkilenerek farklı kelimeleri de bünyesine karmıştır. Kimi zaman bu kelimelere alternatif olarak da yeni kelimeler türetmiştir. Kelime bakımından bu denli zengin olması doğal olarak eş anlamlılığı da beraberinde getirir. Dilimizde çoğu kelimenin eş anlamlısı olan kelimeler bulunur. Vahşi kelimesi de eş anlamlı kelimelere sahiptir. Peki, vahşinin eş anlamlısı nedir?

Vahşi eş anlamlısı nedir? Vahşi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vahşi kelimesi Arapça kökenlidir ve Arapçada "evcil ve sosyal olmayan, yabani" anlamlarına gelen "vaḥşī" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin en eski dönemlerinden beri dilimizde olan bu kelime ana diliyle aynı anlamda kullanılır. Genellikle hayvanlar için kullanılan vahşi kelimesi mecaz anlamla birlikte insanlar için de kullanılan sıfat görevinde bir kelimedir. Vahşinin anlamları şu şekildedir:

  • Yabani
  • Yırtıcı hayvan
  • Kaba, saygısız, uyum sağlayamayan kişi
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Vahşi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Vahşi kelimesi Arapça kökenli olsa da farklı dillerde kendisine yer etmiş bir kelimedir. Bunun yanı sıra vahşiyle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler de vardır. Bu kelimeler cümlenin bağlamına göre doğru yerde kullanıldığı takdirde vahşi yerine geçebilirler. Vahşinin eş anlamlısı olan kelimeler vahşiyle aynı anlamı taşırlar. Vahşi eş anlamlısı kelimeler:

  • Yamyam
  • Yabanıl

Vahşi kelimesi yerine cümle içerisinde ya da konuşma dilinde eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlamda herhangi bir bozulmaya sebebiyet vermez.

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Vahşinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vahşi kelimesi Arapça kökenli olup zamanla farklı yazılışlara bürünerek dilimize kadar gelmiştir. Vahşi kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günümüzde de sıkça kullanılır. Vahşi kelimesinin eş anlamı olan yamyam ve yabanıl kelimelerle örnek cümleler:

  • O kadar yıldır büyük şehirlerde yaşayan bir insan olmasına rağmen hâlâ nasıl bu kadar yamyam bakabilir anlayamıyorum.
  • Ormanlarda bulunan yabanıl avcılar hayatlarını devam ettirebilmek için sürekli avlanmak zorundadırlar.
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