Ürün eş anlamlısı nedir? Ürün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ürün kelimesi tarih açısından çok eski dönemlere dayanır. Eski Türkçede "herhangi bir şeyin beyazı" gibi bir anlamda kullanılan "ürüng" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime aynı zamanda halk ağzında "süt, sütten çıkan madde" anlamında da kullanılır. Tarihte birçok medeniyetin kullanımına açık olan ürün kelimesi farklı şekillerde yazılsa dahi genellikle aynı anlamda ve farklı medeniyetlerce kullanılmıştır. Ürün kelimesinin anlamı:

Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey.

Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

Eser.

Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey.

Ürün kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe kökenli olan ürün kelimesi hayatın her alanında kendine yer bulabilmektedir. Gelişen dünya ile üretim noktasında ki artış ürün kelimesinin kullanım sıklığını artırmış durumdadır. Ürün kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de ürünle aynı anlama gelen kelimelerdir. Ürün eş anlamlısı kelimeler:

Mahsul

Hasılat

Meyve

Semere

Ürün kelimesi yerine cümle içerisinde ya da konuşma dilinde ürünün eş anlamlısı kelimeleri kullanmak anlamda herhangi bir bozulmaya sebebiyet vermez.

Ürünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ürün kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Ürün eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: