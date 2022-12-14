Yeryüzü eş anlamlısı nedir? Yeryüzü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre yeryüzü kelimesinin iki farklı anlamı bulunur. Coğrafya terimi olarak verilen tanımına göre yeryüzü ve yer kabuğu aynı anlamlara gelir. Türkçe bir kelime olan yeryüzü, Arapça kökenli dünya kelimesi ile aynı anlamda kullanılır. Yeryüzü, üzerinde canlı varlıkların yaşam sürdürdüğü toprak parçası olarak tanımlanır. Plato, ova, dağ gibi şekillerin var oluşu yeryüzü şekillenmesi sürecinin bir parçasıdır. Yeryüzü şekilleri izohips haritalar üzerinden gösterilir. İkinci tanımda ise yine isim türünde olan yeryüzü kelimesi "dünya" olarak açıklanmıştır.

Yeryüzü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yeryüzü kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde yeryüzü yerine koyulabilecek olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimeler yeryüzüyle aynı anlamı taşırlar ve cümle içinde hem yeryüzü yerine hem de kimi zaman birbirleri yerine kullanılabilirler. Yeryüzünün eş anlamlısı olan kelimeler:

Arz

Darıdünya

Dünya

Küre

Yer kabuğu

Zemin

Yeryüzünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diğer kelimeler gibi yeryüzü kelimesi de anlamı pekiştirilmesi için cümle içinde kullanılmalıdır. Yeryüzünün eş anlamlısı olan kelimeler ve yeryüzü kelimesi kullanılarak çeşitli cümle örnekleri verilebilir. Yeryüzü eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: