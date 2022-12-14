EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yeryüzü eş anlamlısı nedir? Yeryüzü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yeryüzü eş anlamlısı nedir? Yeryüzü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biri de Tür dilidir. Farklı ülkelerin dillerinden birçok kelimeyi hazinesine katmıştır. Bunun yanı sıra kendi içerisinde de farklı yollarla kelimeler türetmiştir. Kelime bakımından zengin olmasının yanı sıra bir kelime birden fazla anlama ve eş anlamlı kelimeye karşılık gelebilir. Yeryüzü kelimesi de birden fazla eş anlamlı karşılığı olan kelimeler arasında yer alır. Peki, yeryüzü kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Yeryüzü eş anlamlısı nedir? Yeryüzü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre yeryüzü kelimesinin iki farklı anlamı bulunur. Coğrafya terimi olarak verilen tanımına göre yeryüzü ve yer kabuğu aynı anlamlara gelir. Türkçe bir kelime olan yeryüzü, Arapça kökenli dünya kelimesi ile aynı anlamda kullanılır. Yeryüzü, üzerinde canlı varlıkların yaşam sürdürdüğü toprak parçası olarak tanımlanır. Plato, ova, dağ gibi şekillerin var oluşu yeryüzü şekillenmesi sürecinin bir parçasıdır. Yeryüzü şekilleri izohips haritalar üzerinden gösterilir. İkinci tanımda ise yine isim türünde olan yeryüzü kelimesi "dünya" olarak açıklanmıştır.

Üye eş anlamlısı nedir? Üye eş anlamlısı nedir?

Yeryüzü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yeryüzü kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde yeryüzü yerine koyulabilecek olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimeler yeryüzüyle aynı anlamı taşırlar ve cümle içinde hem yeryüzü yerine hem de kimi zaman birbirleri yerine kullanılabilirler. Yeryüzünün eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Arz
  • Darıdünya
  • Dünya
  • Küre
  • Yer kabuğu
  • Zemin
Vaka eş anlamlısı nedir? Vaka eş anlamlısı nedir?

Yeryüzünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diğer kelimeler gibi yeryüzü kelimesi de anlamı pekiştirilmesi için cümle içinde kullanılmalıdır. Yeryüzünün eş anlamlısı olan kelimeler ve yeryüzü kelimesi kullanılarak çeşitli cümle örnekleri verilebilir. Yeryüzü eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Yeryüzü bu bilinmez, belki taksinin birisinde şoför yamaklığı yaparım.
  • Şu fani dünyada öyle günlük işlerle zamanı yok yere üzülerek harcamamak lazım.
  • Yer kabuğu dağlar, denizler ve ovalar gibi şekillerle kaplıdır.
  • Arılar, küredeki en değerli hayvanlar arasındadır, türlü faydaları vardır.
Varlıklı eş anlamlısı nedir? Varlıklı eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
İSG sınavı ne zaman, saat kaçta? İSG sınavı ne zaman, saat kaçta?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir yeryüzü

En Çok Okunan Eğitim Haberler

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor?

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor?

AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

YKS 2023 ne zaman yapılacak?

YKS 2023 ne zaman yapılacak?

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak?

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak?

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.