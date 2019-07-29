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Yapay ses telleri için önemli bir adım atıldı

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TEKNOLOJİ  | 29.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Herhangi bir kaza sonucunda veya boğaz yaralanmaları ile birlikte ses tellerini kaybeden insanlar, tamamen sessizliğe bürünebiliyor. Araştırmacılar bu sessizliği, belirli bazı seslere çevirmek için çalışıyor.

Yapay ses telleri için önemli bir adım atıldı

Normal şartlarda boğaz ile ilgili sorun yaşayanlar, ses tellerini kullanmakta güçlük çekebiliyor. Ses tellerini açmak isteyenler ise bunu boğazda bazı ameliyatlar yaparak gerçekleştirebiliyor. Araştırmacılar bununla ilgili birçok laboratuvar çalışması yürüttü ve ameliyatsız bir şekilde kişilerin ses tellerinin kullanılmasını sağladı.

Yapay yollarla üretilmiş bu ses tellerinin yapımı, polivinil alkolden yapılmış ince bir film tabakasına lazer kazıma yöntemiyle grafen uygulanarak gerçekleştiriliyor. Ancak bu operasyonun sadece ilk bölümü. Yapay olarak üretilmiş ses tellerinin çalışması için birkaç aşama daha geçilmesi gerekiyor.

yapay-ses-telleri

Daha sonraki aşamalarda; devre kartı, bir dekoder ve birkaç elektronik parça bulunan bir kol bandı ile boğazdaki küçük cihazı elektrot olarak kullanmak bu cihazın çalışması için yeterli oluyor. Boğazınızı oynatmanın da birlikte  cihazdan “Tamam” veya
“Hayır” gibi sesler çıkacak. Cihaz kişinin boğazında baş parmağın iki katı kadar yer kaplayacak.

Cihazın daha kullanışlı bir hale gelmesi daha çok kullanıcının pratik yapması ile ilgili bir durum. Her seferinde cihaz daha fazla boğaz hareketini algılıyor ve kişinin ne söylemek istediğini kavrıyor. Peki sizce de bu cihaz sayesinde, ses ile ilgili problemler tamamen aşılabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
yapay ses telleri

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