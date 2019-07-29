Yapay ses telleri için önemli bir adım atıldı

Normal şartlarda boğaz ile ilgili sorun yaşayanlar, ses tellerini kullanmakta güçlük çekebiliyor. Ses tellerini açmak isteyenler ise bunu boğazda bazı ameliyatlar yaparak gerçekleştirebiliyor. Araştırmacılar bununla ilgili birçok laboratuvar çalışması yürüttü ve ameliyatsız bir şekilde kişilerin ses tellerinin kullanılmasını sağladı.

Yapay yollarla üretilmiş bu ses tellerinin yapımı, polivinil alkolden yapılmış ince bir film tabakasına lazer kazıma yöntemiyle grafen uygulanarak gerçekleştiriliyor. Ancak bu operasyonun sadece ilk bölümü. Yapay olarak üretilmiş ses tellerinin çalışması için birkaç aşama daha geçilmesi gerekiyor.

Daha sonraki aşamalarda; devre kartı, bir dekoder ve birkaç elektronik parça bulunan bir kol bandı ile boğazdaki küçük cihazı elektrot olarak kullanmak bu cihazın çalışması için yeterli oluyor. Boğazınızı oynatmanın da birlikte cihazdan “Tamam” veya

“Hayır” gibi sesler çıkacak. Cihaz kişinin boğazında baş parmağın iki katı kadar yer kaplayacak.

Cihazın daha kullanışlı bir hale gelmesi daha çok kullanıcının pratik yapması ile ilgili bir durum. Her seferinde cihaz daha fazla boğaz hareketini algılıyor ve kişinin ne söylemek istediğini kavrıyor. Peki sizce de bu cihaz sayesinde, ses ile ilgili problemler tamamen aşılabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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