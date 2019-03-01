Mynet Trend

Yapay zekâ kavramını yeni bir boyuta taşıyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 01.03.2019 08:38 | Son Güncelleme

MWC 2019’daki turumuza Huawei Bulut Teknolojileri Direktörü Şamil Nevruz ile devam ediyoruz. Nevruz, önümüzdeki günlerde yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin firmalara ve son tüketicilere ne gibi katkılar sunabileceğinden söz etti.

Yapay zekâ kavramını yeni bir boyuta taşıyor

Huawei’nin hazırladığı “Full-Stack” isimli program, firmalara yapay zekâ tarafında pek çok çözüm sunuyor. Aslına bakarsanız yapay zekâ çok da yeni bir teknoloji değil. Yıllardır üzerinde konuşuluyor, ancak günümüze kıyasla zor ve pahalı bir teknolojiydi. Yazılım ve donanımları ayrı ayrı almanız gerekiyordu ve bu da yüksek maliyetlere yol açıyordu. Ayrıca yazılım ile donanım arasında uyuşmazlıklar, bunun sonucunda da performans düşüşleri yaşanabiliyordu. Huawei ise, hazırladığı yeni teknolojileriyle firmalara tüm bu hizmetleri tek bir pakette sunuyor. Yapay zekâ işlemleri için hazırladığı özel işlemcisi ve yazılımsal desteğiyle de uygun maliyete çok yüksek performans iddiasında bulunuyor.

Şamil Nevruz’un da belirttiği gibi firmanın yapay zekâ tarafında 4 ana amacı bulunuyor. Bunlar:

– Performansı iyileştirmek
– Enerji verimliliği sağlamak
– Müşterilerle olan ilişkilerin daha da iyileştirilmesi
– Operasyon ve yönetim süreçlerinin daha hızlı ve ucuz hale getirilmesi.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Overwatch’un Yeni Kahramanı Baptiste PTR’daOverwatch’un Yeni Kahramanı Baptiste PTR’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka huawei

En Çok Okunan Trend Haberler

Şoke eden tezgah!

Şoke eden tezgah!

Çete liderinden polislere: Siz hala emekli olmadınız mı?

Çete liderinden polislere: Siz hala emekli olmadınız mı?

Bu halini unutun! Son hali olay oldu!

Bu halini unutun! Son hali olay oldu!

Uyuşturucu komasına giren sevgilisi ölürken onu filme aldı!

Uyuşturucu komasına giren sevgilisi ölürken onu filme aldı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy S10+ Unboxing

Samsung Galaxy S10+ Unboxing

Resident Evil 2 Remake’ten büyük satış başarısı

Resident Evil 2 Remake’ten büyük satış başarısı

Fnatic modüler oyuncu kulaklığı özellikleri neler?

Fnatic modüler oyuncu kulaklığı özellikleri neler?

Ücretsiz PS Plus oyunları neler?

Ücretsiz PS Plus oyunları neler?

Overwatch’un Yeni Kahramanı Baptiste PTR’da

Overwatch’un Yeni Kahramanı Baptiste PTR’da

AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.3 neler getiriyor?

AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.3 neler getiriyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.