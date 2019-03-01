Yapay zekâ kavramını yeni bir boyuta taşıyor

Huawei’nin hazırladığı “Full-Stack” isimli program, firmalara yapay zekâ tarafında pek çok çözüm sunuyor. Aslına bakarsanız yapay zekâ çok da yeni bir teknoloji değil. Yıllardır üzerinde konuşuluyor, ancak günümüze kıyasla zor ve pahalı bir teknolojiydi. Yazılım ve donanımları ayrı ayrı almanız gerekiyordu ve bu da yüksek maliyetlere yol açıyordu. Ayrıca yazılım ile donanım arasında uyuşmazlıklar, bunun sonucunda da performans düşüşleri yaşanabiliyordu. Huawei ise, hazırladığı yeni teknolojileriyle firmalara tüm bu hizmetleri tek bir pakette sunuyor. Yapay zekâ işlemleri için hazırladığı özel işlemcisi ve yazılımsal desteğiyle de uygun maliyete çok yüksek performans iddiasında bulunuyor.

Şamil Nevruz’un da belirttiği gibi firmanın yapay zekâ tarafında 4 ana amacı bulunuyor. Bunlar:

– Performansı iyileştirmek

– Enerji verimliliği sağlamak

– Müşterilerle olan ilişkilerin daha da iyileştirilmesi

– Operasyon ve yönetim süreçlerinin daha hızlı ve ucuz hale getirilmesi.

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