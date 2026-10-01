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Apple mağazalarına gizemli kutular gönderildi: Üzerlerinde "8 Ekim'e kadar açmayın" yazıyor

Apple'ın mağazaları Apple Store'lara gizli kutular gönderildiği iddia edildi. MacRumors kutuların varlığını doğrularken, içlerindeki malzemelerin hangi ürünlere ait olduğu henüz netleşmedi.

Apple mağazalarına gizemli kutular gönderildi: Üzerlerinde "8 Ekim'e kadar açmayın" yazıyor
Enes Çırtlık

MacRumors'ın haberine göre, Apple Store'lara bu haftanın başında gizli kutular ulaştı. Kutuların üzerinde ise “8 Ekim’e kadar açmayın” etiketleri bulunuyor.

MacRumors, hafta başında aldığı ihbarı bağımsız olarak doğruladığını belirtiyor. Kutuların, yeni ürünlerin çıkışı sırasında mağazalardaki etiketleri, görselleri ve ürün yerleşimlerini güncellemek için kullanılan malzemeleri içerdiği düşünülüyor.

Apple mağazalarına gizemli kutular gönderildi: Üzerlerinde "8 Ekim e kadar açmayın" yazıyor 1

KUTULAR HANGİ ÜRÜNLER İÇİN GÖNDERİLDİ?

Malzemelerin iPhone Duo ile ilgili olma ihtimali de bulunuyor. Ancak gizlilik ve zamanlama nedeniyle, bu malzemelerin Apple’ın söylentilere konu olan akıllı ev merkezinin, yeni Apple TV 4K ve HomePod mini 2 ile birlikte piyasaya çıkışıyla bağlantılı olması daha olası görünüyor.

Apple mağazalarına gizemli kutular gönderildi: Üzerlerinde "8 Ekim e kadar açmayın" yazıyor 2

13 EKİM, DUYURU TARİHİ Mİ PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ Mİ?

Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın uzun zamandır beklenen bu üç yeni cihazı 13 Ekim Salı günü sunmayı planladığını söyledi.

Apple, yeni cihazları 5 Ekim Pazartesi günü başlayan hafta içinde duyurursa, Apple mağazalarının 13 Ekim’deki piyasaya çıkış için teşhir düzenlerini güncellemesi gerekecektir. Şimdilik, bu üçlünün kesin duyuru zamanlaması belirsizliğini koruyor.

Gurman, haberinde Apple’ın 13 Ekim’de “akıllı ev pazarına giriş yapacağını” söylemekle yetindi. Bu tarih, duyuru tarihi de piyasaya çıkış tarihi de olabilir. Ancak henüz kesin bir şey yok.

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
Apple Apple Store kutu
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