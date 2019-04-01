Yapay zeka ölüm tarihinizi de hesaplayabilecek

500.000’den fazla kişinin verisine ulaşan uzmanlar, bu sayede ölüm tarihlerini yapay zekaya sahip makinelerle tahmin edebiliyor. Daha önce yaşanan rahatsızlıklar, genetik faktörler, hastalıkların derecesi gibi birçok etken; ölüm tarihinin ortaya çıkarılmasında büyük bir etki oluşturuyor.

Ekibin genel sorumlusu olan Dr. Stephen Weng, insanlık tarihinde büyük bir devrim yarattıklarını ifade etti. Ölüm tarihini tahmin etmenin, normal şartlarda imkansız olduğunu ancak geliştirilen bu benzersiz ve bütünsel yaklaşım sayesinde ileriye dönük tahmin sistemlerinin çok daha aktif olacağını söyledi.

Konuyu araştıran ekip; 40 ila 69 yaş arasındaki 500.000 insan için UK Biobank‘tan veri kullandı. Veriler, 2006 ile 2016 arasında toplandı. Bu 10 yıllık araştırmadan sonra algoritmalar, grubun ölüm oranlarını tahmin edebildiler.

Araştırma aynı zamanda büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Bu tür sağlık verilerinin tek bir merkezde toplanması gerçekten güvenli mi? Kişisel sağlık verilerinin bazı özel sağlık kuruluşları tarafından ele geçirilebilme ihtimali, en çok korkulan konulardan bir tanesi.

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