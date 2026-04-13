Yapay zeka şampiyonu resmen açıkladı! Oranlar altüst oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yaşanan sürpriz sonuçlar, zirvedeki şampiyonluk yarışını kelimenin tam anlamıyla alev topuna çevirdi. Lider Galatasaray ve takipçisi Trabzonspor'un sürpriz puan kayıpları yaşadığı haftada, hata yapmayan Fenerbahçe aradaki puan farkını 2'ye kadar indirerek nefesleri kesti.

Yaşanan bu büyük depremin ardından, dünya futbolunun en güvenilir veri analiz ve yapay zeka sistemlerinden biri olan Euro Club Index, Süper Lig için sezon sonu şampiyonluk simülasyonunu baştan aşağı yeniledi.

FENERBAHÇE'NİN İHTİMALİ UÇUŞA GEÇTİ

Aradaki puan farkını kapatan Fenerbahçe, yapay zekanın verilerinde en büyük sıçramayı yapan takım oldu. Simülasyona göre sezonu 77 puanla tamamlaması öngörülen sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk ihtimali, haftalar sonra ilk kez radikal bir artış göstererek %12.1'den %19.6'ya fırladı.

GALATASARAY'DA DÜŞÜŞ, TRABZONSPOR MUCİZEYE KALDI

Liderlik koltuğunda oturmaya devam etmesine rağmen kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise büyük bir darbe aldı. Yapay zeka, sarı-kırmızılıların sezonu 80 puanla zirvede tamamlayıp şampiyon olacağını öngörse de, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %85.2'den %79.3'e geriledi.

Yarışın bir diğer aktörü Trabzonspor'un ise sezonu 73 puanla tamamlaması bekleniyor. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sürse de, yapay zeka sistemi bu oranı %1.1 olarak belirleyerek şansı adeta mucizelere bıraktı.