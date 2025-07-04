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Yapay zeka sayesinde hamile kaldı! 18 yıldır bekliyordu...

18 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan ABD'li çift, yapay zeka destekli yeni bir yöntemle çocuk sahibi oldu. Hamile kalan kadın aralık ayında bebeğini dünyaya getirecek.

Yapay zeka sayesinde hamile kaldı! 18 yıldır bekliyordu...

"Azospermi" tanısıyla 18 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan ABD'li çift, yapay zeka destekli yeni bir yöntemle hamilelik müjdesi aldı. Çift, bu süreçte defalarca tüp bebek tedavisine başvurdu. Ancak erkeğin nadir görülen "azospermi" rahatsızlığı nedeniyle umutlar her seferinde suya düştü.

Yapay zeka sayesinde hamile kaldı! 18 yıldır bekliyordu... 1

Azospermi, erkeklerde meni örneğinde sperm hücresinin bulunamamasıyla karakterize edilen ciddi bir kısırlık türü. Normalde bir numunede milyonlarca sperm hücresi bulunması beklenirken, bu rahatsızlığa sahip bireylerde yapılan saatler süren mikroskobik taramalarda dahi tek bir sperm hücresi dahi görülemeyebiliyor.

Yapay zeka sayesinde hamile kaldı! 18 yıldır bekliyordu... 2

MENİYİ YAPAY ZEKA TARADI

çift, son çare olarak Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi'nin kapısını çaldı. Merkezde geliştirilen ve "STAR" adı verilen yeni bir yöntemle tanıştılar. Merkeze verdikleri meni örneği, gelişmiş yapay zeka sistemiyle tarandı. Uzmanlar, normal şartlarda imkansız gibi görünen bir sonuçla karşılaştı.

Yapay zeka sayesinde hamile kaldı! 18 yıldır bekliyordu... 3

Üç adet sperm hücresi tespit edildi. Bu hücreler tüp bebek tedavisinde kullanıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren kadın, kısa süre içinde hamile kaldı. Bebeğin aralık ayında dünyaya gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hamilelik
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