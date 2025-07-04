Yapay zeka sayesinde hamile kaldı! 18 yıldır bekliyordu...

"Azospermi" tanısıyla 18 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan ABD'li çift, yapay zeka destekli yeni bir yöntemle hamilelik müjdesi aldı. Çift, bu süreçte defalarca tüp bebek tedavisine başvurdu. Ancak erkeğin nadir görülen "azospermi" rahatsızlığı nedeniyle umutlar her seferinde suya düştü.

Azospermi, erkeklerde meni örneğinde sperm hücresinin bulunamamasıyla karakterize edilen ciddi bir kısırlık türü. Normalde bir numunede milyonlarca sperm hücresi bulunması beklenirken, bu rahatsızlığa sahip bireylerde yapılan saatler süren mikroskobik taramalarda dahi tek bir sperm hücresi dahi görülemeyebiliyor.

MENİYİ YAPAY ZEKA TARADI

çift, son çare olarak Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi'nin kapısını çaldı. Merkezde geliştirilen ve "STAR" adı verilen yeni bir yöntemle tanıştılar. Merkeze verdikleri meni örneği, gelişmiş yapay zeka sistemiyle tarandı. Uzmanlar, normal şartlarda imkansız gibi görünen bir sonuçla karşılaştı.

Üç adet sperm hücresi tespit edildi. Bu hücreler tüp bebek tedavisinde kullanıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren kadın, kısa süre içinde hamile kaldı. Bebeğin aralık ayında dünyaya gelmesi bekleniyor.