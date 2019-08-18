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Yapay zeka sayesinde, yazarların sesleri ile kitapları dinleyin

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TEKNOLOJİ  | 18.08.2019 09:18 | Son Güncelleme

Yapay zeka kitap okurken otomobil kullanmak, yemek yapmak, işlerinizle uğraşmak fikri çekici geliyor mu? Çinliler artık bu imkana kavuştular.

Yapay zeka sayesinde, yazarların sesleri ile kitapları dinleyin

Çin’de yapay zeka artık ünlü Çinli yazarlardan, Yue Guan ve Bu Xin Tian Shang Diao Xian Bing’in sesiyle, yazarların kitaplarını sesli okumaya başladı. Böylece yazarların kitaplarını satın alan okurları, kitabı bizzat yazarın sesinden dinleme imkanına kavuşuyor.

Çin’de sesli kitap satışlarında önemli bir artış yaşanıyor. Yolculuk sırasında veya rutin işler yapan Çinliler arasında, kulaklık ile müzik dinler gibi kitap dinlemek giderek yükselen bir trend.

Çinliler şimdi de yapay zeka sayesinde, yazarların sesleri kitapları dinleme fırsatı buluyor. Çinli pazar araştırma şirketleri iiMedia’nın tahminine göre, yapay zeka ile seslendirilmiş sesli kitap pazarının 2020’de 1 milyar doları bulması bekleniyor. Öte yandan yapay zekanın bazı vurguları seslendirirken hala “yapay” kalması nedeniyle, Çinli kitap severler şimdilik profesyonel seslendirmeler tarafından okunan kitapları daha fazla tercih ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka çin

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