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Yapay zekadan felaket simülasyonu: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri tahmin edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın tamamlanmasının ardından yapay zeka lig aşamasını binlerce kez simüle etti. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puansız kapattığı haftanın ardından yapılan analizde, iki ekibimizin de ilk 24 dışında kalacağı öngörüldü.

Yapay zekadan felaket simülasyonu: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri tahmin edildi
Emre Şen

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin ise deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu ikinci haftanın ardından yapılan süper bilgisayar simülasyonunda lig aşamasının zirve adayları şekillendi. Tahminlere göre lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselecek takımlar sırasıyla Real Madrid, Barcelona, PSG, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih, Real Betis ve Sporting Lisbon olarak sıralandı.

GALATASARAY'IN İLK 24 İHTİMALİ YÜZDE 28.3 OLARAK ÖNGÖRÜLDÜ

Yapay zekadan felaket simülasyonu: Galatasaray ve Fenerbahçe nin sıralamadaki yeri tahmin edildi 1

Simülasyon sonuçlarına göre ilk iki maçından puan çıkaramayan Galatasaray'ın lig aşamasını 32. sırada tamamlayacağı tahmin edildi. Sarı-kırmızılı ekibin bir üst tura geçiş barajı olan ilk 24 sıra içerisinde yer alma ihtimali yüzde 28.3 olarak hesaplanırken, ilk 8 sıraya girerek doğrudan son 16 turuna kalma olasılığı ise yüzde 0.7 seviyesinde kaldı.

FENERBAHÇE İÇİN İLK 24 OLASILIĞI YÜZDE 45.4 OLARAK AÇIKLANDI

Yapay zekadan felaket simülasyonu: Galatasaray ve Fenerbahçe nin sıralamadaki yeri tahmin edildi 2

Deplasmanda aldığı ağır mağlubiyetin ardından lig aşamasında puanla tanışamayan Fenerbahçe'nin ise sezonu 28. sırada bitireceği öngörüldü. Yapay zeka verilerine göre sarı-lacivertli temsilcimizin play-off turuna kalmasını sağlayacak ilk 24 ihtimali yüzde 45.4 olarak değerlendirilirken, ilk 8 içerisinde yer alma olasılığı ise yüzde 2.5 olarak tahmin edildi.

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fenerbahçe galatasaray şampiyonlar ligi
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