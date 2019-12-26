Yapay zekanın insanı yok edip edemeyeceği tartışması

Fikir Ekimi Proje Koordinatörü Dr. Zeynep Meral Tanrıöğen, PAÜ’de katıldığı toplantıda yapay zekanın insanı yok edip edemeyeceği yönündeki tartışmalara değinerek, “Yapay zeka ayrı yapay bilinç ayrı konulardır, yapay zekanın insanı yok etmeye karar verebilmesi için kibirlenmesi, hırslanması, insanı kıskanması gibi hislere sahip olması gerekmektedir” dedi. Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Endüstri, Otomotiv, Biyo-Kimya ve Malzeme Bilimi Mühendisliği öğrencilerinin analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkarılan yeni fikirlerin paylaşıldığı, PAUTECH etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi. PAÜ Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilgün Kabay, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aşkıner Güngör, Fikir Ekimi Proje Koordinatörü Dr. Zeynep Meral Tanrıöğen, basın mensupları ve üniversitenin çeşitli bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın, yeni düşüncelerin geliştirilebilmesinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Mühendislere yönelik böyle bir çalışmanın olmasının ve devam ettirilmesinin önemine değindi. Güngör ise konuşmasında yeni çağda eğitim sistemlerinin teknik bilgi vermeyle birlikte ileri düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılması gerekliliğine dikkati çekti.

“Yapay zekanın insanı yok etmesi için hislere sahip olması gerekmektedir”

Dünyanın gündeminde olan yapay zeka karşısında işini kaybedecek olan insanın yaşayacağı anlamsızlık sorununa değinen Tanrıöğen, “Dünya yapay zekanın insanı yok edip edemeyeceği sorusuna cevap ararken perde arkasında kalan asıl sorun gözden kaçmaktadır. Yapay zeka ayrı yapay bilinç ayrı konulardır. Zeka problem çözme becerisiyken, bilinç hissetme becerisidir ve insanlar problemlerini hissederek çözmektedirler. Yapay zeka konusunda ilerlemeler kat edilmiş olsa da yapay bilinç konusunda 50 sene önce neredeysek bugün de oradayız ve 50 sene sonra daha ileride olacağımızı gösteren bir bulgu şu an elimizde bulunmamaktadır. Hissetmek sadece dokunmak, duymak, görmek demek değildir. Yapay zekanın insanı yok etmeye karar verebilmesi için kibirlenmesi, hırslanması, insanı kıskanması gibi hislere sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla yapay zekanın insanı yok etmesine ilişkin duyulan kaygıdan daha da önemli olanı insanın işini kaybedecek olma tehlikesi ve yaşayacağı anlamsızlık sorunudur. Batı bilgisayar oyunları ve antidepresanlarla insanı daha anlamlı bir dünya hissine itmeye hazırlanmaktadır” dedi.

Öte yandan, orijinal fikirler geliştiren mühendis adaylarının sunumlarının ardından etkinlik sona erdi.

