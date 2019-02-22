Yapay zekanın siber güvenlikteki rolü

Yapay Zeka (AI) ya da Makine Öğrenimi'nin siber suçla mücadeledeki gerçek rolü nedir? Siber güvenlik alanında önemli bir isim olan ESET, Mobil Dünya Kongresi'nde yapay zeka ve mobil güvenlik ile ilgili yeni araştırmaları ve önemli bulguları paylaşacak.

ESET, yapay zeka algoritmalarının nasıl dolandırıcılıkla mücadeleye, süreçleri değerlendirmeye ve optimize etmeye, test prosedürlerini geliştirmeye ve mevcut sorunlara yeni çözümler geliştirmeye yardımcı olacağını tartışacak. Bunun yanı sıra ESET, diğer yıkıcı yeniliklerde olduğu gibi, yapay zekanın da ne gibi sorunlara yol açacağını ortaya koyacak.

Siber suçlular, yapay zekayı yakın gelecekte nasıl kullanacak?

ESET'in Küresel Güvenlik Temsilcisi Tony Anscombe’ye göre “Yapay Zeka, şu anda bilişim sektörünün en önemli konusu.” Anscombe, şunları söyledi: “Siber suçluların yakın gelecekte teknolojiyi potansiyel olarak kuruluşları hedefleyen saldırılarını geliştirmek için nasıl kullanacaklarını ortaya koyan pek çok örnek gördük ve bu konuyu sürekli araştırmaktayız. Kötü amaçlı kişilerin nasıl çalıştığını anlayarak, kuruluşların güçlü ve karmaşık algoritmalar yoluyla tehditlere en sağlam şekilde karşı koymalarına yardımcı olabiliriz.”