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Yapay zekanın siber güvenlikteki rolü

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TEKNOLOJİ  | 22.02.2019 07:10 | Son Güncelleme

ESET, bu yıl İspanya’nın Barselona şehrinde 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) yerini alıyor. ESET kongrede, yapay zekanın siber saldırılar ve siber güvenlikteki rolünü irdeleyecek

Yapay zekanın siber güvenlikteki rolü

Yapay Zeka (AI) ya da Makine Öğrenimi'nin siber suçla mücadeledeki gerçek rolü nedir? Siber güvenlik alanında önemli bir isim olan ESET, Mobil Dünya Kongresi'nde yapay zeka ve mobil güvenlik ile ilgili yeni araştırmaları ve önemli bulguları paylaşacak.

ESET, yapay zeka algoritmalarının nasıl dolandırıcılıkla mücadeleye, süreçleri değerlendirmeye ve optimize etmeye, test prosedürlerini geliştirmeye ve mevcut sorunlara yeni çözümler geliştirmeye yardımcı olacağını tartışacak. Bunun yanı sıra ESET, diğer yıkıcı yeniliklerde olduğu gibi, yapay zekanın da ne gibi sorunlara yol açacağını ortaya koyacak.

Siber suçlular, yapay zekayı yakın gelecekte nasıl kullanacak?

ESET'in Küresel Güvenlik Temsilcisi Tony Anscombe’ye göre “Yapay Zeka, şu anda bilişim sektörünün en önemli konusu.” Anscombe, şunları söyledi: “Siber suçluların yakın gelecekte teknolojiyi potansiyel olarak kuruluşları hedefleyen saldırılarını geliştirmek için nasıl kullanacaklarını ortaya koyan pek çok örnek gördük ve bu konuyu sürekli araştırmaktayız. Kötü amaçlı kişilerin nasıl çalıştığını anlayarak, kuruluşların güçlü ve karmaşık algoritmalar yoluyla tehditlere en sağlam şekilde karşı koymalarına yardımcı olabiliriz.”

Mobil Dünya Kongresi'nde şu başlıkları mercek altına alacak:

Geleceğin Evi ve Şehri: IoT döneminde binaların riski ne kadar gerçek? ESET güvenlik uzmanları, giderek birbiriyle bağlantılı hale gelen dünyada büyük bir öncelik olan IoT ekosistem korumasına, şirketin nasıl odaklandığını gösterecek.

Çocuklar İnternette Güvende: ESET, dostça bir yaklaşımla çocukların çevrimiçi dünyada güvende olmalarını istiyor. ESET, bu yıl MWC'de çocukları, ebeveynleri ve öğretmenleri bilinçlendirmeyi amaçladığı yeni programından bahsedecek.

Android'de Bankacılık Truva Atları: 2018, Android kötü amaçlı yazılımları ile dolu bir yıl oldu. ESET bu yıl, azalan fidye yazılımı tehditleri veya kripto para madenciliği yerine, Android mobil platformunda bulunan bankacılık truva atlarına daha yakından göz atacak.
Kötü amaçlı uygulamalar: ESET, MWC ile eşzamanlı olarak hem Android hem de Google Play'e yönelik kötü amaçlı uygulamaların ve tehditlerin izlenmesini ve araştırılmasını rapor edecek yeni bir blog projesi başlatıyor. ESET araştırmacısı Lukas Stefanko, bu ve daha fazlası için ESET'in MWC standında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ESET Mobil Dünya Kongresi

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