Yapay zekaya göre yeni James Bond Henry Cavill olmalı

İlk kez bir yapay zeka uzun bir listeyi tarayarak bir film için oyuncu tercihi yaptı. Yapay zekaya göre yeni 007 olmaya aday en uygun isim Britanyalı aktör Henry Cavill oldu.

Daniel Craig, James Bond serisinin son filmi "Ölmek İçin Zaman Yok" (No Time To Die) filmiyle efsane ajan rolüne veda edecek. Toplam 5 filmde ikonik Britanyalı casus 007'yi canlandıran Britanyalı aktör Daniel Craig’li film, koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyon tarihi nisan ayından kasıma ertelenmişti.

Filmde aktif şekilde gizli serviste çalışmayı bırakan 007'nin sakin yaşamı, CIA'den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalacak. Bond'dan kaçırılan bir bilim insanının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenecek. Filmden sonra James Bond'u beyazperdede kimin canlandıracağıysa serinin hayranları arasında merak konusu.

Altın Küre ödüllü Idris Elba ve Game of Thrones dizisindeki Robb Stark karakteriyle tanınan Richard Madden hayranlar arasında konuşulan isimler arasında yer almış, yapımcılarsa sadece James Bond'u bir kadının değil alışıldığı gibi bir erkek oyuncunun canlandıracağını açıklamıştı.