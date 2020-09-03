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Yapay zekaya göre yeni James Bond Henry Cavill olmalı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Uzun zamandır beklenen sıradaki James Bond’u kim canlandıracak sorusunun cevabını bu sefer yapay zeka verdi. Yapay zekaya göre yeni James Bond Henry Cavill olmalı.

Yapay zekaya göre yeni James Bond Henry Cavill olmalı

İlk kez bir yapay zeka uzun bir listeyi tarayarak bir film için oyuncu tercihi yaptı. Yapay zekaya göre yeni 007 olmaya aday en uygun isim Britanyalı aktör Henry Cavill oldu.

Daniel Craig, James Bond serisinin son filmi "Ölmek İçin Zaman Yok" (No Time To Die) filmiyle efsane ajan rolüne veda edecek. Toplam 5 filmde ikonik Britanyalı casus 007'yi canlandıran Britanyalı aktör Daniel Craig’li film, koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyon tarihi nisan ayından kasıma ertelenmişti.

Filmde aktif şekilde gizli serviste çalışmayı bırakan 007'nin sakin yaşamı, CIA'den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalacak. Bond'dan kaçırılan bir bilim insanının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenecek. Filmden sonra James Bond'u beyazperdede kimin canlandıracağıysa serinin hayranları arasında merak konusu.

Altın Küre ödüllü Idris Elba ve Game of Thrones dizisindeki Robb Stark karakteriyle tanınan Richard Madden hayranlar arasında konuşulan isimler arasında yer almış, yapımcılarsa sadece James Bond'u bir kadının değil alışıldığı gibi bir erkek oyuncunun canlandıracağını açıklamıştı.

Şimdiyse ilk kez bir yapay zeka yardımıyla bir oyuncu seçmesi yapıldı. Yapay zeka yazılımı sağlayıcısı Largo.ai tarafından yapılan çalışmada yapay zeka, Britanyalı oyuncular arasında yaptığı karşılaştırmada bir sonraki James Bond olarak aktör Henry Cavill'i seçti.

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Bond karakteriyle ve oyuncuların özelliklerini karşılaştırıp en iyi izleyici tepkisi alacak ismi sunan yapay zekanın Britanyalı aktörler arasındaki seçimi yüzde 92,3 skorla The Witcher ve Superman gibi karakterleri canlandıran Cavill oldu.

Cavill 2005'te James Bond karakteri için yapılan seçmelerde Craig ile birlikte finale kalmış, rol Craig'in olmuştu.

Onu Hobbit filmleriyle tanınan Richard Armitage yüzde 92 ,Idris Elba ise yüzde 90,9 ile takip etti. Çalışmanın diğer ülkelerden aktörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi sonrası The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban'ın James Bond'u canlandırması için en uygun aday olarak belirledi. Üstelik Urban'ın elde ettiği yüzde 96,7'lik skor Cavill'inkini de geride bıraktı. Urban'ı Chris Evans ve Will Smith takip etti.

YAPAY ZEKA, JAMES BOND’UN KADIN VERSİYONUNU DA SEÇTİ

Yapımcılar böyle bir ihtimali dışlasa da yapay zeka en iyi kadın Bond adaylarını da belirledi. The Mandalorian dizisindeki Cara Dune karakterini canlandıran Gina Carano, yüzde 97,3 ile James Bond olmaya en uygun isim. Üstelik Carano’nun uygunluk oranı, yüzde 97,3'le Urban ve Cavill’den bile yüksek. Carano’ya en iyi alternatiflerse yüzde 94,4 ile Katee Sackhoff ve yüzde 94,2 ile Angelina Jolie.


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